İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

İnşaatlarda yeni dönem: Demir testini vatandaş yapacak! 6 Şubat depremlerinin ardından yapı güvenliğine yönelik farkındalığın oluşturmayı hedefleyen DAİMFED, vatandaşların satın alacakları konutların temel aşamasını görerek daha bilinçli karar vermelerini amaçlıyor. Yeni uygulamayla birlikte DAİMFED üyesi müteahhit firmalar, temel demir donatılarını beton dökülmeden önce vatandaşlara gösterecek, kullanılan malzemeler hakkında bilgi verecek ve süreci şeffaf şekilde paylaşacak.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDEN SONRA TEKRAR CAN KAYBINA BİZİM TAHAMMÜLÜMÜZ YOK ARTIK"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, depreme dayanıklı yapıların önemine dikkat çekerek, "6 Şubat depreminden sonra tekrar can kaybına bizim tahammülümüz yok artık. 'Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz artık. Müteahhit firmalarımıza yapı denetimler geliyor ve demir teslimini yapıyor. Ancak biz federasyon olarak vatandaşlarımıza da diyoruz ki esas demiri size teslim etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte yapılan her inşaatta temeldeki demirleri vatandaşlarımıza açık ve şeffaf şekilde göstereceğiz" dedi.

"FİRMALARIMIZ TEMEL AŞAMALARINI ARŞİVLİYOR"

Vatandaşların yalnızca dairenin iç tasarımına değil, binanın temel yapısına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu, "Beton dökülmeden önce neyin üzerinde oturacağını vatandaşlarımız görsün istiyoruz. Firmalarımız temel aşamalarını arşivliyor. Satış sırasında banyonun ve mutfağın güzelliğinden ziyade temelin nasıl atıldığını da anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"MÜTEAHHİT SAYISI 141'E DÜŞTÜ"

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Karslıoğlu, sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Müteahhitlik sektörü artık bir sicil altında toplanmıştır. Adana'da 3 bin 200 olan müteahhit sayısı 141'e düşmüştür. Bu firmaların yaptığı her işin arkasında duruyoruz. Bilim ve fen kurallarına uygun, depreme dayanıklı binalar üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BETON DÖKÜLMEDEN ÖNCE DEMİR DONATILARI GÖREBİLİYOR"

Şube başkanlarına da talimat verdiklerini aktaran Karslıoğlu, DAİMFED'in şubesinin bulunduğu illerdeki vatandaşları temel aşamasındaki inşaatları görmeye davet ederek şunları söyledi:

"Bütün dökülecek temeller için mahallelerde anons yapılıyor. Vatandaşlarımız eşleri ve çocuklarıyla gelip beton dökülmeden önce demir donatıları görebiliyor. Bir demirin nasıl bağlandığını, paspayının nasıl verildiğini ve etriyelerin nasıl yerleştirildiğini yerinde inceliyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın oturacakları yapıyı daha inşaat aşamasındayken tanımaları ve düzgün çalışan müteahhitlerin var olduğunu görmeleridir"