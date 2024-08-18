İnşaatta rezervasyon dönemi: İnşaat ustalarına ulaşmak kolay değil... Aylık 150 bin TL'ye usta arıyorlar !

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından inşaat sektöründe hareketlilik arttı. Deprem bölgesinde ve diğer illerde inşaatlarda çalışacak usta bulunamazken sektör temsilcileri aylık en az 70 bin en fazla 150 bin ücret verilmesine rağmen kalifiye inşaat işçisine ulaşılamadığını aktardı.

BEYAZ YAKA OLMA HAYALİ MAVİ YAKAYI YOK EDEBİLİR

Ailelerin çocuklarını beyaz yakaya yönlendirmesi nedeniyle usta-çırak ilişkisinin kalmaması sonucu kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi ve daha birçok diğer meslekte de eleman sorununu da getirmeye devam ediyor.

Müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etki ettiğini ifade ederek, “Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var” dedi.

ÇÖZÜM OLARAK 'GEÇİÇİ İŞÇİ' FİKRİ

Ustalara rezervasyon yaptıklarını ama bazılarının sözünü tutmadıklarını ifade eden Yükselyalçın, verilen maaş ile ihtiyacı karşılayamadıklarını aktararak, "Herkesten talep var çünkü. Daha yüksek fiyat veren firmaya gidiyor. Sorunun kısa vadede çözümü bizim Filipinler, Hindistan ve Afrika'dan geçici, kayıtlı işçi getirmemiz gerekiyor. İşçilerin işi bittiğinde geri göndermemiz gerekiyor” diye konuştu.

MESLEK LİSELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Yükselyalçın, birçok sektörde yaşanan eleman sorunları için meslek liselerine ailelerin çocuklarını göndermesi gerektiğini anlatarak, “Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır