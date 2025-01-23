FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İnsan canı konaklama ücretinden ucuz çıktı! Maliyet tablosu kahretti... Tedbir almak 6 bin TL, gecelik oda ise 30 bin TL

İnsan canı konaklama ücretinden ucuz çıktı! Maliyet tablosu kahretti... Tedbir almak 6 bin TL, gecelik oda ise 30 bin TL

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.01.2025 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'in yangın çıkmasını önlemek adına harcanacak maliyet tablosu yürekleri burktu. Otelin bir günlük full kapasite misafir ağırlamasının karşılığında alacağı ortalama ücret 4 milyon 830 bin TL civarındayken yangın önlemlerinin bedeli 3 milyon TL tutuyor.

İnsan canı konaklama ücretinden ucuz çıktı! Maliyet tablosu kahretti... Tedbir almak 6 bin TL, gecelik oda ise 30 bin TL

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına dair tartışmalar devam ederken, yangına karşı alınması gereken önlemlerin maliyeti gündeme geldi. Yaşanan facianın ardında yangın tespit ve uyarı sistemlerinin maliyetinin ne kadar olduğu tartışma yarattı. 'Lüks' olarak adlandırılan otelin yangın uyarı sistemlerinin maliyeti, konaklama ücretleri ile kısıtlandığında çok düşük bir ücret olduğu ortaya çıktı.

KARTALKAYA’DA-YANGIN-FACIASININ-YASANDIG_528720_156572

ODA BAŞI MAALİYETİ 6 BİN TL

Grand Kartal Otel'in 161 odasının tamamının yangın uyarı sistemi maliyetinin 1 milyar TL'yi bulduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre bu da oda başıda 6 bin 210 lira bin maliyete karşı geliyor. Bir günlük konaklama ücreti oda başına ortalama 30 bin TL. Bu da harcanacak paranın ne kadar düşük olduğu ortaya çıkıyor.

KARTALKAYA’DA-YANGIN-FACIASININ-YASANDIG_528722_156572

OTELİN BİR GÜNLÜK FULL KAPASİTE KONAKLAMADA KAZANDIĞI PARADAN AZ!

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) bu ücretin bazı durumlarda 3 milyon liraya çıkabileceğini açıkladı. 12 kiloluk yangın tüplerinin maliyeti en fazla bin 200 TL.

KARTALKAYADA-76-KISININ-HAYATINI-KAYBET_527842_156285

Uyku sırasında çıkabilecek yangını önceden fark eden ikaz sistemleri ise 50 odalı bir otelde 50 bin TL ile 100 bin TL arasında iken 150'liden fazla odalı büyük otellerde 250 bin TL'yi buluyor.

KARTALKAYADAKI-5-OTELDEN-4’UNUN-YANGIN-_527770_156258

Yağmurlama sistemlerinin (Sprinkler) maliyeti ise metrekare başına 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor. Bu da küçük otellerde 75 bin TL büyük otellerde ise 150 bin TL'lik bir maliyeti buluyor. Sistemin başarılı olabilmesi için otelin her noktasına kurulması gerekiyor.

KARTALKAYADAKI-5-OTELDEN-4’UNUN-YANGIN-_527771_156258

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi otel konaklama maliyet ücret Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

Grand Kartal Otel'deki ihmaller 40 gün önce madde madde listelenmiş! Kübra Par tek tek anlattı

Grand Kartal Otel'deki ihmaller 40 gün önce madde madde listelenmiş! Kübra Par tek tek anlattı

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Bankalar mevduat faizi için düğmeye bastı!

Bankalar mevduat faizi için düğmeye bastı!

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.