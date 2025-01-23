İnsan canı konaklama ücretinden ucuz çıktı! Maliyet tablosu kahretti... Tedbir almak 6 bin TL, gecelik oda ise 30 bin TL

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına dair tartışmalar devam ederken, yangına karşı alınması gereken önlemlerin maliyeti gündeme geldi. Yaşanan facianın ardında yangın tespit ve uyarı sistemlerinin maliyetinin ne kadar olduğu tartışma yarattı. 'Lüks' olarak adlandırılan otelin yangın uyarı sistemlerinin maliyeti, konaklama ücretleri ile kısıtlandığında çok düşük bir ücret olduğu ortaya çıktı.

ODA BAŞI MAALİYETİ 6 BİN TL

Grand Kartal Otel'in 161 odasının tamamının yangın uyarı sistemi maliyetinin 1 milyar TL'yi bulduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre bu da oda başıda 6 bin 210 lira bin maliyete karşı geliyor. Bir günlük konaklama ücreti oda başına ortalama 30 bin TL. Bu da harcanacak paranın ne kadar düşük olduğu ortaya çıkıyor.

OTELİN BİR GÜNLÜK FULL KAPASİTE KONAKLAMADA KAZANDIĞI PARADAN AZ!

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) bu ücretin bazı durumlarda 3 milyon liraya çıkabileceğini açıkladı. 12 kiloluk yangın tüplerinin maliyeti en fazla bin 200 TL.

Uyku sırasında çıkabilecek yangını önceden fark eden ikaz sistemleri ise 50 odalı bir otelde 50 bin TL ile 100 bin TL arasında iken 150'liden fazla odalı büyük otellerde 250 bin TL'yi buluyor.

Yağmurlama sistemlerinin (Sprinkler) maliyeti ise metrekare başına 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor. Bu da küçük otellerde 75 bin TL büyük otellerde ise 150 bin TL'lik bir maliyeti buluyor. Sistemin başarılı olabilmesi için otelin her noktasına kurulması gerekiyor.