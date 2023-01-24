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Instagram'dan alışveriş yapanlar dikkat! 50 bin kişi bu yöntemle dolandırıldı

24.01.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları üzerinden alışveriş yapan vatandaşlar dolandırıcıların hedefinde olmaya devam ediyor. Şık görsel taktiğini kullanıp vatandaşı tuzağa düşüren dolandırıcılar, bu yöntemle son 1 yıl içerisinde yaklaşık 50 bin kişiyi dolandırdılar. Uzman isim vatandaşları Instagram üzerinden alışveriş yaparken dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı.

Instagram'dan alışveriş yapanlar dikkat! 50 bin kişi bu yöntemle dolandırıldı

Instagram üzerinden alışveriş yapan yaklaşık 50 bin kişi dolandırıcıların tuzağına düştü. Pandemi ile beraber artan internet alışverişlerinde dolandırıcıların kullandığı yönteme dikkat! Şık görsel taktiğini kullanıp dolandırılan Selin Sönmez yaşadıklarını anlattı.
dolandırıcı
Satın aldığı ayakkabı yerine başka bir bez ayakkabı kendine ulaşan ve Kanal D Haber’e konuşan Sönmez, “Defalarca yazmama rağmen karşımda muhatap bulamadım dedi.
INSTAGRAM

DOLANDIRILMAMAK İÇİN BU ADIMLARA DİKKAT

Sosyal medya sayfalarından alışveriş yapanların dolandırıcıların ağına düşmemek için dikkat etmeleri gerekenleri avukat Devrim Nur Kayabalı isim tek tek sıraladı.
Avukat Devrim Nur Kayabalı, ‘Gönderici firmayla alakalı şüphelerimiz mevcutsa, kargo teslim eden arkadaşa ‘Ben kargomu görmek istiyorum’ demeniz gerekiyor. Burada da problem çıkıyorsa kargoyu teslim almayın. Bu bir yasal haktır.’ açıklamasında bulundu.

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