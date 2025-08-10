FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnternet alışveriş sözleşmesinde kritik detay 'Önce onlara bakmalı'

Avukat Mücahid Küçük, internet üzerinden yapılan alışverişlerin mesafeli sözleşmeli olduğunu söyleyerek; "Vatandaşlar alışverişte önce sözleşme tanımlarına bakmalı" dedi.

İnternet alışveriş sözleşmesinde kritik detay 'Önce onlara bakmalı'

İnternetteki satış sitelerine yüklenilen misyonun önemli olduğunu söyleyen Mücahid Küçük, "İnternet sitelerinden alışverişte sorumluluk konusunda konuşacak olursak özellikle internetteki satış platformuna nasıl bir misyon yüklendiğine bakılması gerekiyor. Eğer hem parayı tahsil edip hem de malın teslimine yönelik süreci kendisi yürütürse, bu durumlarda internetteki satış sitelerinin de sorumluluğu gündeme gelmektedir. Çünkü artık üretici firmalar kendi satışlarını internet sağlayıcıları üzerinden yaptıkları için, Yargıtay bir kararında bunlar artık aracılık konumunu geçmiş artık sağlayıcı olarak işlem yaptıklarından sorumlu olabileceklerine dair kararı var" dedi.

İnternet alışveriş sözleşmesinde kritik detay Önce onlara bakmalı 1

"HAKLARI OLDUĞUNU UNUTMAMALILAR"

Küçük, sözleşmedeki tanımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşların özellikle sözleşmenin tanımında mesafeli olduğu için ilk başta ayıplı ürünün iadesi ve cayma haklarının olduğunu unutmaması gerekiyor. Eğer kendi cayma haklarını kullanmayacaklarsa ayıplı mala ilişkin bedel indirimi ya da ücretsiz tamir isteme gibi haklarının olduğunu unutmamalılar" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Desteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirimDesteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirim
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

Anahtar Kelimeler:
internet alışveriş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

İstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

İstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.