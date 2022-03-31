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İnternet fiyatlarına zam yolda! 1 Nisan'dan itibaren geçerli

31.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda ürünleri ve enerji olmak üzere birçok ürüne zam gelmesinin ardından internet fiyatlarına da zam yolda. Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında zam yolda. Yeni tarife 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

İnternet fiyatlarına zam yolda! 1 Nisan'dan itibaren geçerli

Artan elektrik, doğal gaz faturası derken vatandaşı üzecek bir haber daha geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği ifade edildi. Zamlı tarifeler 1 Nisan’da yürürlüğe girecek.

1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

BTK’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararına değinen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan Şaka Günü’nde yürürlüğe girecek zamlı toptan tarifelerin, Türk Telekom’dan toptan hizmet alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecileri finansal olarak büyük zarara uğratacağına dikkat çekti.

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“KARAR GERİ ALINMALI”

Habertürk'te yer alan habere göre, telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti arttıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini belirten TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, karar ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”

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