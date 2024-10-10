İnternete ödediği paraya isyan etti! Fatih Altaylı ödediği faturaları paylaştı: Artış yüzde 300

Cep telefonunu da interneti de kullanmayan çok az vatandaş kalmıştır. Bu kadar telekomünikasyondaki faturaların tüm herkesi ilgilendirdiğini gösteriyor. Son aylardaki artış ise vatandaşın cebini iyice yaktı.

"DÜNYADAN HABERİ YOK"

Geçen seneki faturalar artık hayal olurken artışlar neredeyse en az yüzde 100'den başladı. Bu konuda mağdur olanlardan biri de Fatih Altaylı oldu. Artışa dikkat çeken Altaylı son aylardaki internet faturalarını paylaşarak, 'Bakan beyin dünyadan haberi yok' dedi.

Altaylı şu sözlerle isyanını dile getirdi;

"Faturalarımızı ekrana koyalım. Hangi ayda ne kadar artmış görsünler. 3-4 ayda artış yüzde 200-300. Bakan beyin dünyadan haberi yok. Çünkü orası da özel kalem suntasının, bir takım adamların kontrolü altında." sözleriyle isyan etti. Gösterilen faturalarda ise Nisan ayında 217 lira, Mayıs'ta 408 lira, Haziran'da 408 lira ve son olarak temmuz ayında 675 liralık borçlanma olduğu görüldü.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI

Altaylı öte yandan kış saati uygulaması için de kendilerine mail geldiğini belirtti. Altaylı uygulan sistem için 'tam bir felaket' yorumunda bulundu.

BAKAN URALOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bakan Uraloğlu dün yaptığı açıklamada internet faturalarının tamamen serbest piyasa olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer vermişti;

"Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti.

"DÜZENLEME ENFLASYONA GÖRE"

Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor. O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararladır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil.

"HANGİ PAKETTEM HANGİSİNE GEÇTİ"

Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendimek doğru olmaz."