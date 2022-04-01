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"İnternete yüzde 67 zam" iddiası ortaya atılmıştı! Türk Telekom'dan açıklama geldi

01.04.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom için "toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında zam" iddiası ortaya atılmıştı. Şirketten iddialara ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''İnternete yüzde 67 zam yapıldı'' haberlerinin doğru olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"İnternete yüzde 67 zam" iddiası ortaya atılmıştı! Türk Telekom'dan açıklama geldi

"İnternete yüzde 67 zam" iddiası ortaya atılmış ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa giderek zamlı tarifelerin 1 Nisan’da yürürlüğe gireceği öne sürülmüştü. Türk Telekom ise yazılı bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

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Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, ''Türk Telekom’un Port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete yüzde 67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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Belirtmek isteriz ki, toptan seviyedeki Port ve Transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmamıştır. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın; iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir.

Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.'' denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
internet Türk Telekom
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