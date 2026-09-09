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İnternette ilan verenler dikkat! Uzman uyardı: “Ne alıp sattığınıza ilişkin...”

İnternette satış yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeyle Maliye'nin radarına girecek bilgiler belli oldu. İlanlar tapu ve banka kayıtlarıyla karşılaştırılabilecek.

İnternette ilan verenler dikkat! Uzman uyardı: “Ne alıp sattığınıza ilişkin...”
Aleyna Türkmen

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet üzerinden gerçekleştirilen kayıt dışı satışların ve buna bağlı vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni uygulamayla birlikte dijital platformların ilan sahiplerine ve ilanlara ilişkin belirli bilgileri düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmesi sağlanacak.

Düzenleme kapsamında özellikle emlak ilanları dikkat çekerken, ilan sahibinin bilgileri, ilan fiyatı ve fiyat değişiklikleri aylık olarak Maliye'ye aktarılacak. İnternet üzerindeki bu verilerin tapu kayıtları ve banka hareketleriyle karşılaştırılmasının da önü açılacak.

İnternette ilan verenler dikkat! Uzman uyardı: “Ne alıp sattığınıza ilişkin...” 1

İLANLAR MALİYE'NİN TAKİBİNE GİRECEK

5 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte ilan siteleri, ilan sahiplerine ilişkin bilgilerin yanı sıra ilan fiyatlarını ve bu fiyatlarda yapılan değişiklikleri her ay Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Kanal D Haber'e konuşan Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, “Dijital platformlardaki alım, satım, kiralama ve ilan faaliyetlerinin vergi takibi genişletilmiş vaziyette.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yasal zeminde ve vergilendirilerek yapılması gerektiğini belirtiyor. Halktan bir kişi bu konudaki görüşünü, “yasal olması gerekiyor ve bunların da bir vergiye tabi olması gerekiyor.” sözleriyle dile getirdi.

İnternette ilan verenler dikkat! Uzman uyardı: “Ne alıp sattığınıza ilişkin...” 2

TAPU VE BANKA HAREKETLERİYLE KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Yeni sistem yalnızca ilanların bildirilmesiyle sınırlı kalmayacak. Dijital platformlardan elde edilen ilan ve işlem bilgilerinin tapu kayıtları ile banka hareketleriyle karşılaştırılabilmesine imkan sağlanacak.

Böylece internet ortamında verilen bir ilanın fiyatı ile gerçekleşen satış veya kiralama işlemlerinin farklı olup olmadığı da denetlenebilecek. Amaç, dijital ortamda gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sağlamak.

İnternette ilan verenler dikkat! Uzman uyardı: “Ne alıp sattığınıza ilişkin...” 3

SOSYAL MEDYADAKİ SATIŞLAR DA KAPSAMDA

Uygulamanın kapsamı e-ticaret siteleriyle de sınırlı değil. Sosyal medya üzerinden gelir elde edilerek gerçekleştirilen satış ve ticari faaliyetler de yeni sistemin içerisinde yer alacak.

Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, sosyal medya üzerinden ticari faaliyet yürüten kişilerin bilgilerinin de platformlar tarafından Maliye'ye aktarılacağını belirterek şöyle konuştu: “Örneğin sosyal medya hesabınız üzerinden gelir getirici ticari bir faaliyette bulunuyorsanız sizin hesap bilgilerinizi, faaliyetlerinizi, ne alıp sattığınıza ilişkin tüm detaylı bilgileri ilgili platform maliyeye düzenli olarak bildirecek.”

İnternette ilan verenler dikkat! Uzman uyardı: “Ne alıp sattığınıza ilişkin...” 4

KAYIT DIŞI TİCARETE KARŞI YENİ DENETİM

Yeni düzenlemeyle birlikte internet üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin daha yakından takip edilmesi ve kayıt dışı işlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor. İlan ve işlem bilgilerinin tapu kayıtları ile banka hareketleriyle karşılaştırılabilmesi, vergi denetiminin kapsamını da genişletecek.

Vatandaşlar ise uygulamanın internet üzerinden yapılan işlemlerde güveni artıracağını düşünüyor. Halktan bir kişi, düzenlemeye ilişkin görüşünü, “Bu şekilde daha güvenli olacağını düşünüyorum” sözleriyle dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB Gelir İdaresi Başkanlığı
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