İnternette video izleyerek öğrendi! Köyden tüm Türkiye'ye satıyor... Yurt dışından bile talep var

Bilecik'in İnhisar ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 130 nüfuslu Koyunlu köyünde yaşayan 37 yaşındaki Kaytan, günlük ev işlerini bitirdikten ve serada çalıştıktan sonra kalan zamanını değerlendirmek amacıyla arkadaşında gördüğü oyuncaklardan yapmaya karar verdi. Kaytan, internette videolar izleyerek öğrendiği amigurumi örgü tekniğiyle 4 yıl önce bebek, kedi, köpek, tavşan, inek, ayı, kaplumbağa figürlü oyuncaklar yapmaya başladı.

YURT İÇİNDEKİ VE ALMANYA'DAKİ MÜŞTERİLERİNE GÖNDERİYOR

Bu ürünler ve anahtarlıkların, sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekmesi üzerine Kaytan, aldığı örgü oyuncak siparişlerini yurt içindeki ve Almanya'daki müşterilerine göndermeye başladı.

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNE SOSYAL MEDYA SAYESİNDE SATIŞ YAPABİLİYORUM"

Derya Kaytan, AA muhabirine, ailesiyle yaklaşık 5 dönümlük serada domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştirdiklerini, gündüz tarım işleriyle uğraştığını, akşamları ise organik iplerle oyuncak ördüğünü söyledi.

Oyuncak üretmeyi sevdiğini belirten Kaytan, ilk yaptığı tavşan ve kaplumbağa figürlerini kendisine sosyal medyadan ulaşan Adana'daki müşterisine gönderdiğini ve bu sayede öz güveninin arttığını anlattı.

Büyük oyuncakları 6-7 günde, küçük oyuncakları 2-3 günde, anahtarlığı ise bir günde ördüğünü aktaran Kaytan, şöyle konuştu:

"İnhisar Kaymakamımız Elif Nur Saçal ziyaretime geldi, onun da desteği oldu. Yaklaşık 4 yıllık süre zarfında 10 bin civarında örgü oyuncak yaptım. Bilecik, İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Eskişehir'e sosyal medyadan çok satış yaptım. Türkiye'nin birçok iline sosyal medya sayesinde satış yapabiliyorum. Müşterimizin talebi üzerine her türlü hayvan veya farklı eserler yapabiliyorum. İsteğe göre her çeşit ürünü yaparım. Bunları yaparken mutlu oluyorum, çocukluğum aklıma geliyor."

Sosyal medya üzerinden kendisine Almanya'dan ulaşanlar olduğunu kaydeden Kaytan, anahtarlık ve tavşan siparişlerini hazırlayarak teslim ettiğini belirtti.

Köy muhtarı Gürol Emir, Kaytan'a bu işte daha iyi seviyelere ulaşması için destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. (AA)



