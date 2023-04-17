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14 ile başladı 100 bini buldu! Emekliliğinde sıkıldığı için başladı... Yurt dışından talep yağıyor

17.04.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Bahri Aslan, emekliliğinde sıkıldığı için cam kaşık yapmaya başladı. Atölye kurarak cam kaşık üretmeye başlayan Aslan, ilk başta günde 14 tane üretilirken şimdi bu sayıyı 3 bine çıkardı. Aslan "14’ü 100’e bine çıkararak bu hale geldik. Bugün günde 500 takım yani 3 bin tane üretiyoruz" dedi. Aslan, aralarında Rusya, Almanya, Fransa ve Amerika'nın da olduğu pek çok ülkeye ürünlerini gönderiyor.

14 ile başladı 100 bini buldu! Emekliliğinde sıkıldığı için başladı... Yurt dışından talep yağıyor

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan Bahri Aslan, emekli olduktan sonra boş durmaktan sıkıldı, kendi imal ettiği kalıp ve tezgâhlarla cam kaşık üretimine başlayarak aile işletmesini kurdu. Oğluyla birlikte mesleğini ilerleten Aslan, günde 14 adet üretirken, şimdi ise günde 3 bin adet üretiyor. Aslan ailesi, hazırladıkları setleri dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

"14 KAŞIK YAPARKEN 15 BİN TANE SİPARİŞ ALDIK"

Bahri Aslan, emekli olmadan önce Sinop ve Konya’da cam fabrikasında çalıştığını, emekliliğinden sonra ise boş durmaktan sıkılıp 16 yıl önce bu işletmeyi kurduğunu söyledi. Aslan, “Uyuyamadım işe alışkın olduğumuz için, ufaktan hanımla birlikte böyle bir şey yapmaya başladık. Günde 14 tane kaşık yapıyorduk, sektörden geldiğimiz için müşterileri tanıyorduk, onlara numune gönderdik. 14 kaşık yaparken 15 bin tane sipariş aldık. 14’ü 100’e bine çıkararak bu hale geldik. Bugün günde 500 takım yani 3 bin tane üretiyoruz” diye konuştu.

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YURT DIŞINA CAM KAŞIK GÖNDERİYORLAR

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ancak babasının başlattığı mesleği sürdürdüğünü belirten Kadir Aslan, “Beraber daha önce Konya’da cam fabrikasında çalışmıştık. Fabrika kapatıldıktan sonra ben İstanbul’a gittim, reklam şirketinde 6 sene çalıştıktan sonra tekrar Sinop’a geri döndüm. Baba dükkânı açmıştı o zaman, biz Sinop cam fabrikasında çalışırken kalıpları yapmıştık, tezgâhları ayarlamıştık. Ama cam bulamıyorduk o zamanlar, cam yurt dışından geliyor ülkemizde cam bulmak sorun. Üretime devam ediyoruz aile şirketi olarak, eşim ve ben, arada okuldan artan zamanlarında oğlum geliyor. Babadan oğluna, ondan da torununa doğru gidiyor” şeklinde konuştu.

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Ürettikleri kaşıkları Türkiye’deki müşterilerinin dışında Rusya, Almanya, Fransa ve Amerika’ya da gönderdiklerini kaydetti.

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"AİLE MESLEĞİ SONUÇTA"

Okuldan arta kalan zamanlarında dedesinin başlattığı mesleği öğrendiğini kaydeden 17 yaşındaki Arda Aslan, üretim yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Aslan, “Geliyorum çalışıyorum, yardımcı oluyorum anneme babama. Çoğu aşamasını biliyorum. Bu işi devam ettiririm en azından meslek ilerler, aile mesleği sonuçta” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Gerze cam emekli üretim

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