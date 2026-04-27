FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnternetten Alışveriş Hacminin Türkiye’de Yıllara Göre İnanılmaz Değişimi

Son zamanlarda hayatımıza bir alışkanlık eklendi! Zamanında bir şeyler almak için mağazaları gezerken şimdi bir iki tıkla ürünlere ulaşabiliyoruz. Türkiye’de bu internet alışverişi 10-15 yıl içerisinde bir patlama yaşadı. Gelin, birlikte Türkiye’de internet alışverişinin değişimlerine bakalım!

1. İlk zamanlarda güvensizlik vardı.

Türkiye’ye internet alışverişi ilk geldiği zamanlar insanlar temkinli bir şekilde davrandı. Kart bilgilerini vererek hareket etmenin riskli olduğunu düşünüyorlardı! Dolandırıcılık korkusu da vardı. Ayrıca siparişin gelmemesi, ürünün istenilen gibi olmaması gibi riskleri de hesaba katıyorlardı. Bu durum online alışveriş hacminin büyümesinin önüne geçti. Fakat teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok insan online alışveriş yapmaya yönelmeye başladı. Markaların güvenlik için aldıkları önlemlerin ön plana çıkmasıyla online alışveriş korkusu yenilmeye başladı!

2. 2010 sonrasında bir patlama yaşandı!

2010’ları biraz geçtiğimiz zaman e-ticaretin iyice hız kazandığını görüyoruz. Artık akıllı telefonlar daha yaygın bir hale geldi. İnsanlar bu telefonlarla her an alışveriş yapabildiklerini gördü! Ayrıca büyük markalar online satışa yönelmeye başladı. Böylece online alışverişi kullananların sayısı ciddi bir şekilde artmaya başladı. E-ticaret bir alternatif olarak görülmek yerine, alışverişin temeli haline geldi.

3. Akıllı telefonların etkisi büyük oldu.

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiği anda alışveriş alışkanlıkları da değişmeye başladı... İnsanlar bilgisayar başına geçmeden bir iki tıkla alışveriş yapabilmeye başladı. Mobil uygulamalar sayesinde alışveriş süreci kolay hale geldi. Ayrıca genç kitleye hitap eden ara yüzler kullanıldı ve onların adapte olması kolaylaştırıldı. Günümüzde hala alışverişlerin büyük bir kısmı mobilden yapılıyor!

4. Kampanya kültürü yaygınlaştı.

Online alışverişi en cazip hale getiren şeylerden biri kampanyalardır. Efsane cuma, 11.11, sezon sonu... Bu indirimler ve etkinlikler insanlar tarafından çok fazla ilgi gördü. Artık alışveriş için bu zamanları beklemeye başladı. Bu da online alışverişlerin bazı dönemlerde zirveye çıkmasına neden oldu! Online alışverişin vazgeçilmez parçalarından biri kampanyalardır!

5. Pandemi dönemi kırılma noktasıdır...

COVID-19 sürecine bir geri dönelim... E-ticaret için dönüm noktasıdır! İnsanlar evden çıkmadığı için internetten alışveriş yapmaya başladı. Bu durum devam ederek kalıcı hale geldi. Normalde hiç online alışveriş yapmayan kişiler bile bu sisteme girmek zorunda kaldı. Özellikle market ve temel ihtiyaçların giderilmesinde çok işe yaradı. Bu dönemde siparişler rekor seviyelerdeydi!

6. Kargo sisteminde gelişmeler yaşandı.

Online alışveriş artığı için kargo sektöründe de gelişmelere gidildi. Aynı gün teslimat gibi hizmetler yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar ürünlerini beklemek zorunda kalmıyor. Kargo süreçlerinin iyileşmesi de online alışverişin artmasına yardımcı oldu. Karşılıklı olarak birbirlerini etkilediler!

7. Küçük işletmeler dışarıda kalmadı!

İlk başlarda sadece büyük markalar online satış yapabildi. Fakat zaman ilerledikçe küçük işletmeler de bu alana gelmeye başladı. Sosyal medyayı kullanarak küçük işletmeler online satışlara dahil oldu. Böylece ürün çeşitliliğinde artış oldu. Hem tüketiciler hem de üreticiler için tamamen açık alan haline geldi.

8. Güvenli ödeme sistemi yaygınlaştı.

Ödeme altyapılarının gelişmesi ile kullanıcılar daha güvende hissetmeye başladı. Artık çekinmeden alışveriş yapılıyor. Güven arttığı için online alışverişte de artma oldu. İnsanlar kart bilgileri paylaşmaktan korkmuyor! Online alışverişin en önemli unsurlarından olan ödeme güvenli bir zemine oturduğu için herkesin içi daha rahat!

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.