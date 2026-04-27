İnternetten Alışveriş Hacminin Türkiye’de Yıllara Göre İnanılmaz Değişimi

1. İlk zamanlarda güvensizlik vardı.



Türkiye’ye internet alışverişi ilk geldiği zamanlar insanlar temkinli bir şekilde davrandı. Kart bilgilerini vererek hareket etmenin riskli olduğunu düşünüyorlardı! Dolandırıcılık korkusu da vardı. Ayrıca siparişin gelmemesi, ürünün istenilen gibi olmaması gibi riskleri de hesaba katıyorlardı. Bu durum online alışveriş hacminin büyümesinin önüne geçti. Fakat teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok insan online alışveriş yapmaya yönelmeye başladı. Markaların güvenlik için aldıkları önlemlerin ön plana çıkmasıyla online alışveriş korkusu yenilmeye başladı!

2. 2010 sonrasında bir patlama yaşandı!



2010’ları biraz geçtiğimiz zaman e-ticaretin iyice hız kazandığını görüyoruz. Artık akıllı telefonlar daha yaygın bir hale geldi. İnsanlar bu telefonlarla her an alışveriş yapabildiklerini gördü! Ayrıca büyük markalar online satışa yönelmeye başladı. Böylece online alışverişi kullananların sayısı ciddi bir şekilde artmaya başladı. E-ticaret bir alternatif olarak görülmek yerine, alışverişin temeli haline geldi.

3. Akıllı telefonların etkisi büyük oldu.



Akıllı telefonlar hayatımıza girdiği anda alışveriş alışkanlıkları da değişmeye başladı... İnsanlar bilgisayar başına geçmeden bir iki tıkla alışveriş yapabilmeye başladı. Mobil uygulamalar sayesinde alışveriş süreci kolay hale geldi. Ayrıca genç kitleye hitap eden ara yüzler kullanıldı ve onların adapte olması kolaylaştırıldı. Günümüzde hala alışverişlerin büyük bir kısmı mobilden yapılıyor!

4. Kampanya kültürü yaygınlaştı.



Online alışverişi en cazip hale getiren şeylerden biri kampanyalardır. Efsane cuma, 11.11, sezon sonu... Bu indirimler ve etkinlikler insanlar tarafından çok fazla ilgi gördü. Artık alışveriş için bu zamanları beklemeye başladı. Bu da online alışverişlerin bazı dönemlerde zirveye çıkmasına neden oldu! Online alışverişin vazgeçilmez parçalarından biri kampanyalardır!

5. Pandemi dönemi kırılma noktasıdır...



COVID-19 sürecine bir geri dönelim... E-ticaret için dönüm noktasıdır! İnsanlar evden çıkmadığı için internetten alışveriş yapmaya başladı. Bu durum devam ederek kalıcı hale geldi. Normalde hiç online alışveriş yapmayan kişiler bile bu sisteme girmek zorunda kaldı. Özellikle market ve temel ihtiyaçların giderilmesinde çok işe yaradı. Bu dönemde siparişler rekor seviyelerdeydi!

6. Kargo sisteminde gelişmeler yaşandı.



Online alışveriş artığı için kargo sektöründe de gelişmelere gidildi. Aynı gün teslimat gibi hizmetler yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar ürünlerini beklemek zorunda kalmıyor. Kargo süreçlerinin iyileşmesi de online alışverişin artmasına yardımcı oldu. Karşılıklı olarak birbirlerini etkilediler!

7. Küçük işletmeler dışarıda kalmadı!



İlk başlarda sadece büyük markalar online satış yapabildi. Fakat zaman ilerledikçe küçük işletmeler de bu alana gelmeye başladı. Sosyal medyayı kullanarak küçük işletmeler online satışlara dahil oldu. Böylece ürün çeşitliliğinde artış oldu. Hem tüketiciler hem de üreticiler için tamamen açık alan haline geldi.

8. Güvenli ödeme sistemi yaygınlaştı.



Ödeme altyapılarının gelişmesi ile kullanıcılar daha güvende hissetmeye başladı. Artık çekinmeden alışveriş yapılıyor. Güven arttığı için online alışverişte de artma oldu. İnsanlar kart bilgileri paylaşmaktan korkmuyor! Online alışverişin en önemli unsurlarından olan ödeme güvenli bir zemine oturduğu için herkesin içi daha rahat!