FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İade süreci sil baştan değişiyor, Resmi Gazete'de yayımlandı tarih belli oldu

Ticaret Bakanlığı e-ticaret ve uzaktan alışverişlerde tüketiciyi ilgilendiren önemli düzenlemelere imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda özellikle iade süreci ile ilgili değişikliklere gitti. Buna göre, iade sürecindeki ücret ödemesi tüketiciye ait olmayacak. İşte yeni düzenleme ile ilgili detaylar...

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İade süreci sil baştan değişiyor, Resmi Gazete'de yayımlandı tarih belli oldu
Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile bereber Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yeni değişimler yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile beraber tüketicilerin iade masrafı öderken mağdur edilmesinin önüne geçilecek ve e-ticaret platformları da daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalacak.

e-ticaret

İADE SÜRECİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

İade masrafları ile ilgili yapılan düzenlemede, tüketiciye iade sürecinde bazı durumlarda masraf yüklenmesinin önünü açan “13. maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresi tamamen yürürlükten kaldırıldı. Aynı maddenin 5. fıkrası ise değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre:

  • Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı kullanıldığında, tüketici hiçbir iade masrafı ödemeyecek.
  • Satıcının taşıyıcı bilgisi vermediği durumlarda da tüketiciden ücret talep edilemeyecek.
  • Eğer belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesi yoksa, satıcı iade işlemini ücretsiz şekilde kendisi organize etmekle yükümlü olacak.
  • Sözleşmenin bir e-ticaret platformu üzerinden kurulduğu durumlarda, taşıyıcı bilgisi eksikse veya tüketici bulunduğu bölgede taşıyıcıya ulaşılamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.

iStock-949716906

ARTIK ZORUNLU OLACAK!

Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, cayma hakkı bulunan durumlarda bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler, açık ve anlaşılır biçimde ön bilgilendirme metinlerinde yer almak zorunda olacak. Ayrıca, tüketicilere tüketici hakem heyeti ya da arabulucuya başvurma koşuluyla tüketici mahkemesine başvurabilecekleri bilgisi verilmesi de zorunlu hale getirildi.

iStock-861976178

1 OCAK 2026'DA BAŞLIYOR

Yapılan tüm değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulamayı Ticaret Bakanlığı yürütecek.

Ekran görüntüsü 2025-05-24 081712

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esnaf vatandaştan alıyordu, Bakanlıktan uyarı geldi!Esnaf vatandaştan alıyordu, Bakanlıktan uyarı geldi!
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdıMerkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete e-ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"

Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"

Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!

Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı

Esnaf vatandaştan alıyordu, Bakanlıktan uyarı geldi!

Esnaf vatandaştan alıyordu, Bakanlıktan uyarı geldi!

Altın için 'Körü körüne iyimser değilim'

Altın için 'Körü körüne iyimser değilim'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.