İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! İade süreci sil baştan değişiyor, Resmi Gazete'de yayımlandı tarih belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile bereber Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yeni değişimler yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile beraber tüketicilerin iade masrafı öderken mağdur edilmesinin önüne geçilecek ve e-ticaret platformları da daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalacak.

İADE SÜRECİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

İade masrafları ile ilgili yapılan düzenlemede, tüketiciye iade sürecinde bazı durumlarda masraf yüklenmesinin önünü açan “13. maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresi tamamen yürürlükten kaldırıldı. Aynı maddenin 5. fıkrası ise değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre:



Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı kullanıldığında, tüketici hiçbir iade masrafı ödemeyecek.

Satıcının taşıyıcı bilgisi vermediği durumlarda da tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

Eğer belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesi yoksa, satıcı iade işlemini ücretsiz şekilde kendisi organize etmekle yükümlü olacak.

Sözleşmenin bir e-ticaret platformu üzerinden kurulduğu durumlarda, taşıyıcı bilgisi eksikse veya tüketici bulunduğu bölgede taşıyıcıya ulaşılamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.

ARTIK ZORUNLU OLACAK!

Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, cayma hakkı bulunan durumlarda bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler, açık ve anlaşılır biçimde ön bilgilendirme metinlerinde yer almak zorunda olacak. Ayrıca, tüketicilere tüketici hakem heyeti ya da arabulucuya başvurma koşuluyla tüketici mahkemesine başvurabilecekleri bilgisi verilmesi de zorunlu hale getirildi.

1 OCAK 2026'DA BAŞLIYOR

Yapılan tüm değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulamayı Ticaret Bakanlığı yürütecek.