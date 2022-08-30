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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketiciler Birliği harekete geçti

30.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, internetten alınan teknoloji ürünleriyle ilgili herkesi ilgilendiren bir güncelleme yapıldı. Bakanlık, internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda koşulsuz iade hakkını kaldırdı. Öte yandan, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurdu

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketiciler Birliği harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerindeki mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Alışveriş yapan herkes ilgilendiren düzenleme, teknoloji ürünlerini kapsıyor. Alınan karara göre, 1 Ekim'den itibaren internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda koşulsuz iade hakkı kalkacak. Öte yandan, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, harekte geçerek yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu.

Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Genel Başkan Mahmut Şahin, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içerisindeki iade hakkının kalktığını söyledi. Başkan Şahin, "Uzaktan satışlar hususunda geçen hafta bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin iade hakkı, yani 'cayma hakkı' dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici, kanunda verilen hakkını kullanamayacak" dedi.

"BU YÖNETMELİK DOLANDIRICILIĞI ARTIRACAK"

Yönetmeliğin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulunduklarını kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor, fakat daha küçük bir şey olan yönetmelikle alınıyor. Bunu yapan Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü. Tüketiciyi değil, satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız. Hatta bir sene içerisinde bu genel müdürlük, dolandırıcıları koruyan genel müdürlüğe doğru koşarak gidiyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Bu genel müdürlük maalesef görevini tamamladı, tüketicinin bütün haklarını teker teker elinden aldı. Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa'da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı. Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan alıyor. Milyonlarca şikayet var bu konuda. Ama bunlar bu değişikliği hangi şikayetten dolayı yaptı acaba? Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek, çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
internet Ticaret Bakanlığı alışveriş
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