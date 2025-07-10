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İnternetten dolandırıcılık nasıl şikayet edilir?

Sosyal medya platformlarında ya da çeşitli internet ortamlarında karşı karşıya gelinen zararlı içerikler kişilere ciddi zararlar verebilmektedir. Kimlik hırsızlığı gibi çeşitli dolandırıcılıklardan korunmanın türlü yolları bulunmaktadır.

İnternetten dolandırıcılık nasıl şikayet edilir?
Ferhan Petek

İnternet üzerinden oyun oynarken, alışveriş yaparken ya da çeşitli başka işlemler gerçekleştirirken dikkatli olunmalı, sitelerin ya da uygulamaların güvenilirliğinden emin olmadan kişisel bilgilerin paylaşımı yapılmamalıdır. Çeşitli sahte hesaplar, zararlı içerikler internet ortamında çok sık karşılaşılma olasılığı bulunan tehditler olarak kabul edilmektedirler.

Kişisel verileri çalmaya yönelik internet adresleri ve hesaplar, en ufak bir şüphe söz konusu olduğunda hemen ilgili ve yetkili birimlere ihbar edilmesi gereken durumlardır. İnternet servislerinin kullanılması ile insanları dolandırmak, kişisel bilgileri çalmak ve kullanmak internet dolandırıcılığı olarak isimlendirilmiştir. Kötü amaçlı yapılmış olan güvenlik yazılımları bu internet dolandırıcılığının başında gelmektedir.

İnternet dolandırıcılıkları, sosyal medya platformlarında, e-mail olarak, internet forumlarında, çeşitli internet sitelerinde meydana gelebilmektedir. Satın alma dolandırıcılığı en sık görülen ve genel olarak alışveriş siteleri üzerinden yaşanan bir sorundur. Ödeme şekilleri üzerinden de dolandırıcılık yapılabilmektedir. Sahte ya da çalıntı ürünler sahte kredi kartı gibi çeşitli hile yöntemleri ile kişiler dolandırılabilmektedir.

Alışveriş işlemleri internet üzerinden son derece hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına rağmen birçok olumsuz duruma ve dolandırıcılık olaylarına da neden olabilmektedir. İnternet ödemesi dolandırıcılıkları, ücretsiz iade sahtecilikleri, Paypal dolandırıcılıkları, evden çalışma seçenekleri gibi birçok farklı konuda internet dolandırıcılığı durumuna maruz kalınabilmektedir.

İnternet dolandırıcılık şikayeti nereye ve nasıl yapılır?

Çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlanan sahte içerikli hesaplar, zararlı içeriklerin paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya ortamları tespit edildiği zaman çeşitli şekillerde ihbar edilebilmektedir. Hesabın kapatılması; içeriğin kaldırılması gibi durumların yanı sıra kişilerin yakalanması için de gerekli önlemler alınabilir.

İnternet ortamlarında sosyal medyada çeşitli uygulamalarda ya da sitelerde yasal olmayan zararlı olduğu tespit edilen tüm içerikler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından takip edilmektedir. İnternet bilgi ihbar merkezine internet üzerinden ya da farklı başka yollar ile ulaşarak ihbar işlemi yapılabilmektedir.

Dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı gibi bilgi güvenliğine dair tehdit niteliği barındıran tüm içerikler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kapsamında çalışmalarını sürdüren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin resmi internet sitesine ihbar edilebilmektedir.

Kişiler internet dolandırıcılığı durumundan mağdur olduysa ya da belirtilen şekilde zararlı olduğu bir içerik tespit etmesi veya şüphelenmesi durumunda vakit kaybetmeden yetkili bilimlere ihbarda bulundurulmalıdır. Dolandırıcı olan kişiler Instagram, Facebook X gibi çeşitli popüler sosyal medya platformları üzerinden hedefledikleri kişilere ulaşabilmektedirler. En yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına vakit kaybetmeden başvuru yapılmalı ve suç duyurusu yapılmalıdır.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, resmi olarak 2014 yılında kurulmuş olan internet üzerinden kendileri ile iletişime geçen tüm vatandaşları, yerel ve uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve kolluk kuvvetlerinin yanı sıra özel sektörde de siber güvenlik durumlarına müdahale edilmesi amacı ile meydana getirilmiş bir kuruluştur. Bu kuruluş kapsamında kişilere ve kurumlara yapılacak olan saldırıların önlenebilmesi, siber güvenlik olaylarının duyurulması ve bu konularda ilgili kişilerin uyarılması gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

İnternet olaylarının ihbar edilmesi işlemleri bu kuruluşa bağlı olarak hizmet veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bir hizmeti olan İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne yapılmalıdır. İhbar işlemi www.ihbar.web.org.tr resmi internet sitesine yapılabilmektedir. İhbar için siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerine şahsen giderek de gerçekleştirilebilmektedir. İnternet üzerinden hakaret, kimlik hırsızlığı, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi gibi birçok konu internet suçuna girmektedir.

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internet dolandırıcılık Şikâyet BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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