FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnternetten güvenli alışveriş nasıl yapılır? Güvenli online alışveriş rehberi

İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber daha çok alanda kullanılması günlük alışkanlıklarımızı da kökten değiştirdi. Bu değişimden en çok etkilenen alanlardan biri de alışveriştir. Artık pek çok insan için online alışveriş yöntemi bir alternatif değil günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Sağladığı kolaylık, hız ve çeşitlilik gibi avantajlar sayesinde pek çok kişi internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Peki, internetten güvenli alışveriş nasıl yapılır?

İnternetten güvenli alışveriş nasıl yapılır? Güvenli online alışveriş rehberi
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Güvenli online alışveriş rehberi
  • 1. 3D Secure özelliği sunan siteleri tercih edin
  • 2. Satıcının güvenilirliğini ve ödeme yöntemlerini kontrol edin
  • 3. SSL sertifikası olup olmadığını kontrol edin
  • 4. Sanal kart kullanarak ödeme yapın
  • 5. Güçlü ve güvenli şifreler kullanın
  • 6. Şüpheli şekilde düşük fiyatlara karşı temkinli olun
  • 7. Alışverişi kendi cihazınızdan yapın
  • 8. Satış sitesinin iletişim bilgilerini kontrol edin
  • 9. Kapıda ödeme seçeneğini dikkatli kullanın

Günümüzde pek çok insan en az bir kere internet üzerinden alışverişi deneyimlemiştir. Bu yöntemin avantajı, beğenilen ürüne birkaç tıkla ulaşılabilmesidir. Bununla beraber internetteki ürün çeşitliliğinin daha fazla olması, fiyatların mağazalara kıyasla daha uygun olması internetten alışveriş yapmayı teşvik eden faktörler arasında yer almaktadır. Öte yandan pek çok satıcı da internetten hizmet verme konusunda daha isteklidir. Zira bu alışveriş yönteminin maliyeti mağazalara göre çok daha düşük seviyededir. Bu noktada güvenli online alışveriş yapmanın püf noktaları merak edilmektedir.

Güvenli online alışveriş rehberi

İnternetten alışveriş yapmak daha kolay ve pratik bir yöntem olsa da güvenliğe dikkat edilmediğinde ciddi riskler oluşturabilir. Online alışveriş esnasında kişisel bilgileri ve mali verileri korumak oldukça önemlidir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:

1. 3D Secure özelliği sunan siteleri tercih edin

3D Secure özelliği alışveriş esnasında cep telefonunuza gönderilen bir onay kodu sayesinde güvenli bir ödeme sistemidir. Kart bilgileriniz başkasının eline geçse bile sizin onayınız olmadan işlem yapılamaz. Bilhassa yüksek fiyatlı ürünler satın alırken bu güvenlik katmanı oldukça önemlidir.

2. Satıcının güvenilirliğini ve ödeme yöntemlerini kontrol edin

Alışveriş yapacağınız yerin Sanal POS sistemini kullanması oldukça önemlidir. Bu durum ödemelerin banka güvencesiyle yapıldığı anlamına gelir. Sanal POS, kart bilgilerinin korunduğu ve işlem esnasında güvenliğin yüksek olduğu bir sistemdir.

3. SSL sertifikası olup olmadığını kontrol edin

Bir alışveriş sitesinin güvenli olup olmadığını anlamak için tarayıcıdaki adres çubuğuna bakın. “https://” ile başlayan adresler ve yanında kilit simgesi bulunan siteler SSL sertifikasına sahiptir. Bu da kişisel bilgilerinizin şifrelenerek iletildiği ve üçüncü kişiler tarafından ele geçirilemeyeceği anlamına gelir.

4. Sanal kart kullanarak ödeme yapın

Banka veya dijital cüzdanlar tarafından sunulan sanal kart sistemi online alışverişlerde ek bir güvenlik sağlar. Bu kartlar geçici olarak belirlenen limitler doğrultusunda çalışır. Ana kart bilgilerini koruyarak sadece alışveriş için ihtiyaç duyulan limit tanımlanabilir. Bilhassa kampanya ve indirimlerde kullanmak için idealdir.

5. Güçlü ve güvenli şifreler kullanın

Alışveriş sitelerine üye olurken kolayca tahmin edilebilecek basit şifreler kullanmaktan kaçının. Şifrelerin içinde büyük harf, küçük harf, rakam ve sembollerin olması ve şifrelerin belirli aralıklarla değiştirilmesi oldukça önemlidir. Zira hesabınızın ele geçirilmesi sonucunda kişisel bilgileriniz ve geçmiş alışverişleriniz de tehlikeye girebilir.

6. Şüpheli şekilde düşük fiyatlara karşı temkinli olun

Gerçeklikten uzak ucuz fiyatlar genellikle dolandırıcılık amacı taşır. Bilhassa lüks ya da özel ürünlerin piyasa değerinin çok altında satılması güvenli değildir. Örneğin, normalde yüksek fiyatlı olan bir kaşmir kazak çok ucuza satılıyorsa o siteye karşı dikkatli olunması gerekir.

7. Alışverişi kendi cihazınızdan yapın

Kafelerde ve iş yerleri gibi ortak kullanılan bilgisayarlarda yapılan alışverişlerde bilgilerinizin başka kişiler tarafından ele geçirilme riski artar. Alışverişlerinizi mutlaka kendi bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan yapın.

8. Satış sitesinin iletişim bilgilerini kontrol edin

Güvenilir sitelerin açık adresleri, e-posta ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri açık bir şekilde paylaşılır. Ürünle ilgili bir sorun yaşanması halinde iade sürecinde ulaşabileceğiniz bir iletişim olması oldukça önemlidir.

9. Kapıda ödeme seçeneğini dikkatli kullanın

Kapıda ödeme seçeneği cazip görünse de bazı riskler oluşturabilir. Aldığınız ürün elinize ulaşmadan içeriğini kontrol edemezsiniz. Bu da yanlış ya da hasarlı ürün gönderimi gibi sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Bilhassa özel ve hassas içerikli ürünlerde güvenli iade politikası olan sitelerden alışveriş yapmak daha güvenlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!
Emtia piyasalarında, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz indirimi fiyatlandıEmtia piyasalarında, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz indirimi fiyatlandı

Anahtar Kelimeler:
online alışveriş alışveriş güvenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

'1 saatte fiyatı 10 bin TL artıyor' O rakamın altındakilere talep düştü!

'1 saatte fiyatı 10 bin TL artıyor' O rakamın altındakilere talep düştü!

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

İstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

İstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.