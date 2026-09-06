FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altın yükselir mi? İslam Memiş'ten yıl sonu tahmini

ABD’nin güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatlarını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu aktardı. Memiş'ten yıl sonu tahmini de geldi.

Gram altın yükselir mi? İslam Memiş'ten yıl sonu tahmini
Cansu Çamcı

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın yatırımcıları için kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı.

Küresel piyasalar, ABD'den gelen güçlü istihdam verisinin ardından hareketli günler geçiriyor. Piyasa beklentisi 55 bin seviyesindeyken açıklanan verinin 162 bin olarak gerçekleşmesi, ons altın tarafında yaklaşık %2’lik hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. İşsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kaldığı süreçte, altın piyasası haftayı dalgalı bir seyirle kapattı.
Gram altın yükselir mi? İslam Memiş ten yıl sonu tahmini 1

DÜŞÜŞÜN BİR KISMI TELAFİ EDİLDİ

Hafta içinde 4 bin 370 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik açıklamalarının ardından toparlanma emareleri gösterdi. Haftayı 4 bin 430 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, yaşadığı değer kaybının bir bölümünü telafi etmeyi başardı.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA VE FED FAİZ KARARINDA

Önümüzdeki dönemin altın piyasası açısından kritik süreçlere gebe olduğunu belirten finans analisti İslam Memiş, yön belirleyici ana etkenlerin ABD enflasyon verileri ve Fed'in alacağı faiz kararı olacağını ifade etti. Eylül ayının yoğun bir veri akışına sahne olacağını vurgulayan Memiş, altının mevcut bant aralığında beklemeye geçtiğini aktardı.

Gram altın yükselir mi? İslam Memiş ten yıl sonu tahmini 2

"ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR"

Kısa ve uzun vadeli fiyat aralıklarına değinen Memiş, piyasaya ilişkin tahminlerini şu şekilde sıraladı:

Ons Altın Kısa Vadeli Beklenti: 4.300 - 4.500 dolar aralığı
Gram Altın Kısa Vadeli Beklenti: 6.800 - 7.200 TL aralığı
Yıl Sonu Hedefi: Ons altında 5 bin dolar seviyesinin görülme ihtimali

Gram altın yükselir mi? İslam Memiş ten yıl sonu tahmini 3

"VATANDAŞ EV VE ARABA ALMAK İÇİN ALTIN BOZDURUYOR"

Gram altının yakın dönemde 7 bin 229 TL seviyelerine kadar yükselmesini fırsat bilen yatırımcıların satışa geçtiğini belirten Memiş, son bir ayda piyasada ciddi bir nakit ihtiyacı ve TL'ye geçiş gözlemlendiğini aktardı. Yatırımcıların altınlarını ağırlıklı olarak ev ve otomobil alımı için bozdurduğu ifade edildi.

Yaklaşık 7 aydır baskılanan bir sürecin geride kaldığını savunan Memiş, ons altında 3 bin 950 dolardan 4 bin 430 dolara, gram altında ise 5 bin 950 liradan 6 bin 800 liranın üzerine çıkılan performans dikkate alındığında, altındaki yukarı yönlü isteğin korunduğunu kaydetti.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TİGEM 26 safkan Arap koşu tayı satacakTİGEM 26 safkan Arap koşu tayı satacak
EPDK elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdiEPDK elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.898,04
6.898,85
% -0.74
23:59
Ons Altın / TL
214.311,86
214.819,47
% -0.74
23:59
Ons Altın / USD
4.429,67
4.430,19
% -0.96
23:59
Çeyrek Altın
11.036,87
11.279,62
% -0.74
23:59
Yarım Altın
22.004,75
22.559,24
% -0.74
23:59
Ziynet Altın
44.147,46
44.980,51
% -0.74
23:59
Cumhuriyet Altını
45.176,00
45.861,00
% -0.22
13:02
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.