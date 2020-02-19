İnternetten 'yemelik' toprak satışı

Bir sosyal medya hesabında Konya’dan geldiği iddia edilen toprağın yarım kilosu 35 liraya, farklı bölgelerden getirildiği iddia edilen yarım kiloluk bir karışım ise 100 liraya satılıyor. Uzmanlar,a göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. Pika sendromunun ismi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

'PİKA SENDROMUNUN NEDENİ BESLENME YETERSİZLİĞİ'

Çocuklarda pika sendromunun yüzde 5-10 oranında görüldüğünü ifade eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Çetin Timur, pika sendromunun ağır nörolojik bozukluklara dahi neden olabileceğini belirterek şunları söyledi: