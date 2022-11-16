İOKBS (PYBS) bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu ne kadar? İşte sorgulama ekranı

İOKBS sınavının gerçekleşmesiyle beraber burs miktarı ve bursun ne zaman hesaplara yatacağı konusu gündeme geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvuru ve sınav süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlandı. İşte (İOKBS) PYBS burs miktarı ve ödeme tarihlerine ilişkin detaylar.

İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Burstan faydalanan öğrencilerin ödemelerinin ekim ayı içerisinde olacağı açıklanmıştı. Parasız yatılılık ve bursunu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yatırılır.

İOKBS BURSU NE KADAR?

2022 yılının Temmuz ve Aralık ayı aralığındaki burs tutarları 663,87 TL olarak açıklanmıştı.

Burstan faydalanmaya hak kazanan 5, 6, 7, 8, 9, 10,11. sınıf öğrencileri, e-Okul üzerinden burs ödemesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulayabilir.



