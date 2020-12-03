İpek böceği yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

İpek üretimi MÖ 2700 senesine kadar uzanır. O dönemlerde Çin’de ortaya çıkan bu uğraş, zamanla diğer ülkelere de yayıldı. MS 6’ncı yüzyılda ipek böceği yumurtalarının Bizans’a kaçırılmasının ardından, ipek böceği yetiştiriciliği Akdeniz’de de yaygın hale geldi. Devletin hibe desteği vermesi ve bu iş kolunun karlı olması, gün geçtikçe ipek böceği yetiştiriciliğine ilginin artmasını sağlıyor. İpek Böceği Yetiştiriciliği Nerede Yapılır? İpek böcekleri su içmedikleri için ihtiyaç duydukları nemi, yedikleri yiyeceklerden alırlar. Yaşam alanlarını oluşturmak için bir kaba ihtiyacınız olacak. Kap, yiyeceklerin kurumasını önlemek için hava geçirmez olmalı, ancak hava sirkülasyonu olmasına dikkat etmelisiniz. Bu nedenle kabın birkaç yerine küçük delikler açabilirsiniz. Kabı hazırlarken bunları unutmayın: İpek böceklerinin tırmanması ve koza örmesi için kaba bir rulo ekleyin. Tuvalet kağıdı rulosu kullanabilirsiniz.

Yiyecek olarak ipek böceği yemi ya da dut yaprağı ilave edin. İpek böcekleri 7 gün 24 saat yemek yiyebilirler. Bu nedenle kapta sürekli yiyecek bulundurmanız gerekir.

İpek böceklerini korumak için sıcaklığı da iyi ayarlamalısınız. Ortalama sıcaklık 25-31 derece olmalı. İpek Böceği Yetiştiriciliği Hangi Aylarda Yapılır? Bir ipek böceğinin toplam yaşam döngüsü 6-8 hafta arasında değişir. Genellikle hava ne kadar sıcaksa ipek böceğinin yaşam döngüsü de o kadar çabuk tamamlanır. Bu aşamada nem ve güneş ışığına maruz kalma gibi diğer faktörler de çok önemli. İdeal olarak, ipek böcekleri 12 saat güneş ışığında ve 12 saat karanlık ortamda kalmak isterler.

Yüzde 85-95 nem seviyesine gereksinim duyarlar. Bu şartlar altında yumurtalar 7-10 günlük bir sürede çatlar. Bir ipek böceği, yaşadığınız yerin iklim koşullarına bağlı olarak Temmuz sonundan Ağustos ayının başlarına kadar doğal olarak yumurtadan çıkar. Tüm yumurtaları soğuk bir alanda saklamalısınız. Çünkü hava şartlarındaki dalgalanmalar, yumurtaların beklenenden erken veya geç çatlamasına yol açabilir. Yumurtalar soğuk bir alanda muhafaza edilmişse, havanın sıcaklığına göre değişmekle birlikte 10-25 gün arasında gelişir ve ardından çatlar. İlkbahar ayları, ülkemiz iklim şartlarının ipek böceği yetiştirmek için en uygun olduğu zaman dilimi. İlkbahar başından ilkbahar sonuna kadar istediğiniz dönemde ipek böceği yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Eğer güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde yaşıyorsanız, sonbahar aylarında da ipek böceği yetiştirebilirsiniz. İpek Böceği Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır? Temel bilgileri edindikten sonra, ipek böceği yetiştirmek ve canlı tutmak kolay. Fakat üreme dönemi biraz daha özen gerektirir. İpek böceği, yumurtadan çıktığı andan itibaren yaklaşık 28 gün sonra uygun nem, sıcaklık ve besin koşullarına sahipse, düzenli şekilde koza örmeye başlar.

Koza Aşaması Ortalama 20 gün boyunca beslenen ipek böceği, koza dürtüsü hisseder. Kozaya hazır olan lavlar, yarı saydam ve sarımsı renkte ortaya çıkar. İpek böceği koza örmeye başlamadan hemen önce sistemini temizlemek ve yaşam döngüsünün son aşamasına hazırlanmak için saydam bir sıvı salgılar. Daha sonra, başını ileri geri sallayarak küçük bir miktar ipek çıkarır. Maksimum 48 saat sonunda ipek ipliği ile kozasını örmeyi tamamlar. İpek böceği kozanın içindeyken güve yolunda son kez tüy döker. Güve Aşaması Kozasında güve haline gelen ipek böceği, 10-14 gün sonunda dışarı çıkar. Bu dönemde kabın dibine bir parça kağıt havlu koyun. Böylece güveler ortaya çıktığında ve yumurtlamaya hazır olduğunda, yumurtaları kağıt havlu ile birlikte kolayca çıkarabilirsiniz. Güveler oluştuğunda çiftleşme gerçekleşir. Erkek ve dişi güveleri birbirinden ayırmak oldukça kolay. Dişiler, erkeklerden daha büyük karın bölgesine sahip. Ayrıca erkek güveler sürekli eş aradıkları için daha aktif olma eğilimindeler ve dişilere göre daha uzun ömürlüler. Dişi ve erkek güveler genelde bir gün çiftleşirler ve sonrasında dişi, yumurtalarını bırakır. Erkek ise çiftleşecek başka bir dişi arar. Her dişi 200-500 altın sarısı yumurta bırakır.