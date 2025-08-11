iPhone 17'nin fiyatıyla ilgili çarpıcı tahmin! Dikkat çeken 'Trump' detayı...

Ticaret politikalarında yaşanan değişimler, teknoloji devlerinin ürün fiyatlarını doğrudan etkileyen bir unsur. Hal böyle olunca özellikle Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için belirleyeceği fiyatlar, merak ediliyor. Son analizler, yaklaşan iPhone 17 serisinin fiyat politikasına dair dikkat çekici ipuçları veriyor.

"iPHONE 17 MODELLERİ ABD’DE iPHONE 16 MODELLERİNDEN DAHA PAHALI OLABİLİR"

Bir yatırım şirketinin analisti olan Jeff Pu’ya göre, iPhone 17 modelleri ABD’de iPhone 16 modellerinden daha pahalı olabilir. Pu, bu hafta yayımladığı bir araştırma notunda, potansiyel iPhone 17 fiyat artışlarını, ABD’nin iPhone’un monte edildiği ülkelerden (Çin ve Hindistan dahil) ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerine bağladı.

The Wall Street Journal’a göre Apple, Çin’den ithal edilen iPhone’lar için şu anda %20 gümrük vergisi ödüyor, ancak Hindistan’dan ithal edilen iPhone’larda böyle bir vergi yok. Ancak Trump yönetiminin gümrük vergisi politikaları sık sık değişiyor.

Geçen hafta düzenlenen bir kazanç toplantısında Apple CEO’su Tim Cook, ABD’de satılan iPhone’ların çoğunun şu anda Hindistan’dan ithal edildiğini söyledi.

50 İLA 100 DOLAR DAHA PAHALIYA iPHONE!

Wall Street analistleri, iPhone 17 modellerinin eşdeğer iPhone 16 modellerinden 50 ila 100 dolar daha pahalı olabileceğini tahmin ediyor, ancak bunun büyük ölçüde bir varsayım olduğu düşünülüyor.

APPLE BU DURUMU YUMUŞATMANIN YOLUNU BULABİLİR

Fiyatlar gerçekten artarsa, Apple bu durumu yumuşatmanın yaratıcı yollarını bulabilir; örneğin iPhone 17 Pro’nun minimum depolama kapasitesini 128 GB’tan 256 GB’a çıkarabilir. Bu da Pro modelini, birkaç yıldır 256 GB’tan başlayan Pro Max modeliyle aynı seviyeye getirecektir.

ABD’de Apple, 2017’de piyasaya sürülen iPhone X’ten bu yana Pro modelinin veya muadilinin başlangıç fiyatını 999 dolar olarak koruyor. Yıllardır olası fiyat artışlarıyla ilgili söylentilere rağmen bu durum değişmemiş durumda.