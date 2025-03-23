Irak'ın para birimi nedir? Irak'ın para biriminin kodu ve sembolü

Batı Asya bölgesinde yer alan 20 kadar ülke vardır. Toplam nüfusun yaklaşık olarak 300 milyon olduğu bilinmektedir. Bir kısmını da Irak oluşturmaktadır. Irak, kuzeyinde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde Suudi Arabistan, güneydoğusunda Kuveyt, güneybatısında Ürdün batısında ise Suriye ile komşudur. Orta Doğu’da stratejik bir konumu olduğu kabul edilen Irak, uzun süre boyunca Birleşik Krallık gücü altında idare edilmiştir.

Irak'ın para birimi nedir?

Uzun süre Birleşik Krallık egemenliği altında yaşam süren Irak 1971 yılında Birleşik Krallık Orta Doğu’dan tamamen çekilince bu bölge özerindeki lider güç Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Soğuk Savaş sonrasındaki süreçte Orta Doğu üzerindeki etkisini arttıran Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak üzerinde özel bir politik ilgisi bulunduğu bilenmektedir. Irak, Orta Doğu’da yer alan tüm körfez ülkeleri gibi büyük bir hızla gelişmekte olan bir ülkedir.

Körfez ülkelerinden biri olan Irak, İran ve Suudi Arabistan’ın ardından en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkelerden biridir. Yüzölçümü 437.072 kilometrekaredir. 924 kilometre kare kara suları alanına sahiptir. Petrol rezervleri ve tarıma elverişli topraklarıyla bilinir.

Irakta kış ayları soğuk ve kurak geçer. Yaz ayları ise bulutsuz ve sıcaktır. Genel olarak ve çoğunlukla çöl bulunan ülkedeki bu durumlar iklim açısından da etkilidir. Türkiye ile sınırı boyunca uzanan kuzeyindeki 'dağlık alanlar yoğun olarak kar yağışına maruz kalır. Para birimi ise Irak dinarı'dır.

Irak'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Irak’ta resmi olarak kabul edilen para birimi ISO (İnternational Standart of Organization) standartlarına göre geçerli olan Irak dinarı, Irak Merkez bankası tarafından dağıtılmakta ve takip edilmektedir.

Irak dinarının SIO 4217 standartlarına göre kodu IQD oalrak belirlenmiştir. Bir dinar 1000 adet fils para birimine bölünmektedir. Ancak enflasyon nedeni ile günümüzde fils kullanılmamaktadır.