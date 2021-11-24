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Irak Petrol Bakanı: Fiyatlar artabilir

24.11.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Petrol Bakanı İhsan Abduccebar, petrolün varil fiyatının 100 dolara kadar yükselebileceğini ancak sonrasında daha altında bir fiyatla sabitlenerek istikrar sağlayabileceğini söyledi.

Irak Petrol Bakanı: Fiyatlar artabilir

Abduccebar, başkent Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) önemli bir üyesi olduklarını ifade etti.

Iraklı Bakan, dünya petrol piyasasındaki fiyat artışını şöyle değerlendirdi:

Enerji piyasasında bir denge oluşturmaya çalışıyoruz. Petrolün bugünkü varil fiyatı (80 dolar üzeri) bu dengenin ürünüdür. Bu denge de petrol üreticileri tarafından üretimi artırmakla ya da başka kaynaklarla olur. Piyasayı izliyoruz ve oluşan fiyatla ilgili OPEC ile toplantımızda karar alınacak. Bence petrol fiyatlarının artması çok normal bir durum."

100 DOLARA YÜKSELEBİLİR

Irak'ın güneyinden günlük yaklaşık 3 milyon 200 bin varil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) ise günlük yaklaşık 400 bin varil petrol ihraç edildiğini aktaran Abduccebar, petrolün varil fiyatının 100 dolara yükselebileceğine işaret etti.
Abduccebar, petrolün varil fiyatı 100 dolara yükselse de bunun daha sonra 100 dolardan az bir miktarda sabit kalarak istikrar sağlayacağını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Irak
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