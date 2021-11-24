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Son Dakika! Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin, otogaz ve motorinin fiyatı arttı

24.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, döviz kurlarında dün yaşanan sert dalgalanmanın ardından akaryakıt ürünlerine de zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 25 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak zam benzinde litre başında 1.02 TL, motorinde 1.06 TL ve LPG'de ise 65 kuruş olacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinde litre başına 1,02, motorinde 1,06 ve LPG otogazda 65 kuruş zam yapıldı.

Bu geceden itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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