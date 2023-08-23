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Irak-Türkiye ham petrol boru hattı için kritik gelişme: 'En yakın tarihte' diyerek duyurdular

23.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Irak'ın petrol ve gaz, gaz ve elektrik enterkonneksiyonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani bir görüşme gerçekleştirdi.

Irak-Türkiye ham petrol boru hattı için kritik gelişme: 'En yakın tarihte' diyerek duyurdular

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Irak-Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere, bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Söz konusu hattın iki ülke için önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının en kısa zamanda devam etmesinin gerekliliği ifade edildi.

Açıklamada, "Bakanlar, Türkiye ve Irak'ın petrol ve gaz, gaz ve elektrik enterkonneksiyonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesinin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu'nun eş başkanları olan iki Bakan, komisyonun 19. toplantısını uygun olan en yakın tarihte Bağdat'ta gerçekleştirmeye karar vermişlerdir." denildi.

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