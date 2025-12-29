FİNANS

İran'da döviz alarmı! Esnaf kepenk kapattı, hükümet aleyhine sloganlar atıldı

İran’da 1 doların bir yılda 80 bin tümenden 140 bin tümen bandına fırlaması Tahran çarşılarını karıştırdı. Bazı esnaflar, ülke para biriminin ABD doları karşısında rekor seviyede değer kaybederek yeni bir dip noktasına gerilemesinin ardından bugün protestoların ikinci gününde kepenk kapattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin rejim ve hükümet aleygine sloganlar atıldığı duyuldu.

İran’ın başkenti Tahran’da, ulusal para biriminin ABD doları karşısındaki sert düşüşü ve ekonomik belirsizlikler esnafı sokağa döktü. Pazar yerlerinde kepenklerin kapandığı protestolarda rejim aleyhine sloganlar yükselirken, yargı yönetimi "spekülatörlere" karşı operasyon sinyali verdi. Pazartesi günü kurlarda hafif bir gevşeme görülse de piyasadaki endişe sürüyor.

BİRÇOK ESNAF İŞ YERLERİNİ KAPATTI!

Mehr Haber Ajansına göre, Tahran’daki Cumhuriyet Caddesi'nde cep telefonu ile ses ve görüntü cihazlarının satıldığı pazarlarda faaliyet gösteren bir grup esnaf; döviz ve altındaki artışı protesto amacıyla gösteri düzenledi.Döviz kurundaki artışa bağlı olarak fiyat artışı ve piyasa istikrarının bozulmasını protesto eden birçok esnaf, iş yerlerini kapattı.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, göstericiler rejim ve hükümet aleyhine sloganlar attı.Öte yandan Yargı Erki Başkanı Ejei, Tahran'da Yüksek Yargı Şurası toplantısındaki konuşmasında, söz konusu protestolara değinerek, döviz piyasasında "spekülatif hareketlere neden olanlarla mücadele edileceğini belirtti.

Döviz piyasasında dalgalanmalara neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını aktaran Muhsini Ejei, "Bazıları, döviz piyasasını bozarak ve ekonomik dalgalanmalar yaratarak halkın geçimini ve yaşamını hedef almıştır. Bunlar yetkililerin dikkatli ve uyanık yaklaşımıyla tespit edilmeli ve yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Protestonun, esnaf ve piyasa üzerindeki artan ekonomik baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.İran'da geçen yıl bugünlerde 1 dolar 80 bin tümen iken bugün yaklaşık 140 bin tümenden işlem görüyor.

YÜKSEK ENFLASYON!

Geçtiğimiz günlerde yeni yıl bütçesi İran parlamentosuna sunuldu. Yeni bütçede vergi gelirlerinin yüzde 62 oranında artırılması öngörülüyor. Enflasyon ise yüksek seyirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan geçim sıkıntılarına dikkati çekerek, müesses nizamı, halkın ekonomik sorunlarını çözmede yeterli çabayı göstermemekle suçladı. Mecliste 2026 bütçe tasarısının görüşüldüğü oturumda milletvekillerine hitap ederken, petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip İran'da, günde yaklaşık 8 milyon varil petrol ve petrol ürünü üretilmesine rağmen halkın açlıkla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Kur'an ayetlerinin açık mesajı şudur: Halkın sorunlarına eğilmeyen ve ezilen kesime karşı kayıtsız kalan yönetimler, sonunda ilahi azaba uğrar." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

