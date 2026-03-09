FİNANS

İran'daki savaş enerji piyasasını vurdu! Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aştı

Petrol fiyatları 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktı. İran savaşı sonrasında dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından olan Hürmüz boğazı kapatılmıştı. Petrol fiyatlarının tarihi zirveyi görmesinde Hürmüz Boğazı kararı etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Mustafa Fidan

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının başlamasıyla patlak veren savaş, bölge ülkelerine de sıçrayarak devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde Hürmüz Boğazı'nın İran yönetimi tarafından kapatılması petrol fiyatlarında ciddi artışa neden oldu.

İran daki savaş enerji piyasasını vurdu! Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aştı 1

PETROL FİYATI VARİL BAŞINA 100 DOLARI GEÇTİ

Petrol fiyatları 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktı. Grafiklerde varil fiyatının 108 dolara ulaştığı görüldü.

İran daki savaş enerji piyasasını vurdu! Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aştı 2

İran'ın petrol ve enerji geçiş noktalarının en önemlilerinden olan Hürmüz Boğazı'nı kapatması, petrol fiyatının artmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

İran daki savaş enerji piyasasını vurdu! Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aştı 3

2022 YILINDAN BU YANA İLK KEZ TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş özellikle petrol fiyatlarının tarihi zirveyi görmesine neden olmuştu. İran'a yönelik saldırılarla başlayan İran-ABD/İsrail savaşıyla birlikte petrol fiyatları yaklaşık dört yılın ardından yeniden tarihi zirveleri gördü.

İran daki savaş enerji piyasasını vurdu! Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aştı 4

KÖRFEZ ÜRETİMİ DURDURABİLİR

Öte yandan Katarlı üst düzey bir yetkili tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesi durumunda Körfez ihracatçılarının birkaç gün içinde üretimi durduracağını söyledi. Boğaz, normalde günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşıyan önemli ticari bir güzergah.Suudi Arabistan, Asyalı alıcılar için petrol fiyatlarını yükseltti ve Hürmüz Boğazı'nı atlamak için sevkiyatları Kızıldeniz limanlarına yönlendirdi.

