İranlı sevgiliden büyük vurgun! ‘Zenginim’ dedi, milyonları götürdü! ‘Hiç erkek yok hayatınızda sizi yok ederiz’

İş insanı olduğunu iddia eden İranlı sevgilisi evlilik vaadiyle kandırdı. Zengin sandığı adama tek suçu inanmak, güvenmek olan genç kadın milyonlarca lirasını kaptırdı. İş insanı sandığı sevgilisi dolandırıcı çıktı. İranlı kadın bankadaki 6 milyon lirasını akılalmaz bir olay sonrasında sevgilisi sandığı adama kaptırdı.

‘ZENGİNİM’ DEMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Parmis Nazakat isimli genç kadın İstanbul'da restoran işleten İranlı bir adamla tanıştı. İşte o andan sonra da hayatı kabusa döndü. O adam iddiaya göre kendini ‘zengin bir iş insanı’ olarak tanıttı ve genç kadına aşık olduğunu söyledi. Kısa sürede güvenini kazandı.

‘EVLİLİK, YAŞAYACAĞIMIZ ÜLKE HEPSİ KONUŞULDU’

Nazakat yaşadıklarını anlatırken “Ben aylardır uyuyamıyorum. Sindiremedim yani kendime bu olayı” diyerek “İran restoranları var ve ben de sürekli giden bir müşteriyim. Yavaş yavaş ilişkiye başlamış olduk. Çok güzel başladı her şey. O kadar saygılı ve düzgün bir insandı ki böyle gerçekten centilmen dediğimiz bir adamdı. Evlilik konuşuldu. Yaşayacağımız ülke, aileler hepsi konuşuldu” ifadelerini kullandı.

TELEFONUNU UNUTUNCA MİLYONLARINDAN OLDU

Bu süreçte genç kadın il seyahatlerine gidiyor, arada İstanbul'a gelip sevgilisiyle zaman geçiriyordu. Yine o seyahatlerden birinde ise genç kadın İstanbul'dan Kıbrıs'a dönecekti ama evden çıktıktan sonra telefonunu unuttuğunu fark etti.

Ardından sevgilisine ulaşarak telefonuna sahip çıkmasını istedi. Gerçek çok sonra ortaya çıktı. İddiaya göre dolandırıcı sevgili genç kadının banka hesabındaki 6 milyon lirayı annesinin hesabına göndermişti. Açıklamaya da ‘borç’ yazmıştı.

‘YANLIŞLIKLA OLDU’ DİYE AYLARCA OYALADI

Unuttuğu telefon günler sonra eline geçen Nazakat “Benim telefonlarımdan biri şarjda unutuldu ve onu almam bayağı bir sürdü. Telefon elime geldiğinde ben bütün rakamları maalesef fark ettim” dedi. Nazakat daha sonra sevgilisine durumu anlattığında ise “Yanlışlıkla oldu. Ben onu gerine koyacaktım, olmadı ama halledeceğim” gibi yanıtlar aldığını belirterek “9 ay boyunca kimseye hiçbir şey söylemedim” dedi.

“SİZİ İKİ DAKİKADA YOK EDERİZ”

Genç kadın ardından parasını geri isteyince de tehditler başladı. Nazakat parasını istedikten sonraki süreçte yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

“Siz hiçbir şey yapamazsınız. Zaten sen ve annensin. Hiçbir erkek yok hayatınızda. Sizi iki dakikada biz yok ederiz gibi tehditler başladı. Dolandırıldığımı anlar anlamaz ise şikayetçi oldum. Ben ilk değilmişim ama inşallah son olacağım. ”

Avukat Büçkün Canatik ise olayla ilgili yaptığı açıklamada “Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası bu kapsamıyla 4 yıldan 10 yıla kadar kapısı olacak her bir birey için. Hem kendisi hem annesi hem de babası açısından.” dedi. (Kaynak: Show Haber)