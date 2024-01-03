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İş Bankası Genel Müdürü Aran: Enflasyon konusunda iyimserim

03.01.2024 12:57 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, enflasyon oranlarını için iyimser olduğunu belirtti. Aran, " Merkez Bankası'nın hedeflerine yaklaşacağını düşünüyorum" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Aran: Enflasyon konusunda iyimserim

TÜİK, milyonlarca emekli ve memurun gözlerinin çevrildiği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran enflasyon konusunda iyimser olduğunu söyledi. Aran, "Yüzde 3'lük bir seri bizi yıl sonunda yüzde 36 oranına getirir" açıklamasını yaptı.

"MERKEZ BANKASI'NIN HEDEFLERİNE YAKLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ekonomim'de yer alan habere göre, Aran, "Ocak ayında zamlardan dolayı belki yüksek gelebilir ama ondan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hedeflerine yaklaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"YÜZDE 3'LÜK BİR SERİ BİZİ YIL SONUNDA YÜZDE 36 ORANINA GETİRİR"

Enflasyon konusunda iyimser olduğunu belirten Aran, "Yüzde 3'lük bir seri bizi yıl sonunda yüzde 36 oranına getirir" şeklinde kaydetti.

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Enflasyon İş Bankası Aralık Hakan Aran
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