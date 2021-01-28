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İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığına iki atama

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 16:15 | Son Güncelleme

İş Bankası, Sabri Gökmenler ve Sezgin Lüle'nin Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarına atandığı duyurdu.

İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığına iki atama

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 28 Ocak 2021 tarihli toplantısında, Bilgi Teknolojileri Müdürü Sabri Gökmenler ve Kurumsal Mimari Müdürü Sezgin Lüle'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verildi.

SABRİ GÖKMENLER KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğan Sabri Gökmenler, 1991 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında aynı Bölümde yüksek lisans programını tamamladı. 1991 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Gökmenler, 2000 yılından itibaren İş Bankası’nın iştiraki Softtech’te görev yaptıktan sonra 2008 yılında Bankanın Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Yönetimi Müdürü, Ekim 2012’de Bilgi Teknolojileri Müdürü oldu.

SEZGİN LÜLE KİMDİR?

1976 yılında Trabzon’da doğan Sezgin Lüle, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Organizasyon Müdürlüğü’nde Organizasyon ve Metot Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı, 1999 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı oldu. 2004 yılında University of Birminghan’da Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 2008-2011 yılları arasında Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yaptı. Lüle, Nisan 2017’de Kurumsal Mimari Müdürü oldu.

Kaynak: İHA

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