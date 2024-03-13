İş Bankası'ndan temettü kararı

İş Bankası; A, B, C grubu ve ISKUR hisseleri için temettü dağıtma kararı aldı. Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre kâr payı dağıtımı 1 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, bankanın paylaştığı temettü ayrıntılarına göre A grubu hisseler için brüt 6,8493200 TL, net 6,1643880; B grubu hisseler için brüt 0,5343496 TL, net 0,4809146 TL, C grubu hisseler için ise 0,2890582 TL, net 0,2601523 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildi. ISKUR için ise brüt 3,8712733 TL, net 3,4841459 TL temettü ödeme kararı alındı.







