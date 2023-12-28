İş dünyası temsilcileri asgari ücret zammını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantı sonrası asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak açıklandı. İş yeri temsilcileri 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücrete ilişkin olarak açıklamalar yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira net asgari ücretin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı. Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli."



ATO BAŞKANI BARAN: ÇALIŞANLARIMIZ VE İŞVERENLERİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN~~

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da sosyal medya hesabından, yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.

Asgari ücretin, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle işçilerin yanı sıra, işverenleri ve kamuyu da etkileyen önemli bir rakam olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarını tamamlamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla yeni rakamı öğrendik. Asgari ücretin, yüzde 49 oranında yükseltilerek net 17 bin 2 liraya, asgari ücrete sağlanan işveren desteğinin de 500 liradan 700 liraya yükseltilmesi kararı hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."



ASO BAŞKANI ARDIÇ: ÜRETMEYE VE İSTİHDAM YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 lira olarak uygulanacak asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diledi.

Ardıç, "Üretimde sürdürülebilirlik için yatırım kredileri ve teşviklerin hedefe ulaşana kadar süreklilik arz etmesi gerekiyor. Her fabrika bir kaledir şiarıyla çalışmaya, üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEİK BAŞKANI OLPAK: ASGARİ ÜCRETİN 17 BİN 2 TL'YE ÇIKMASINI DEĞERLİ BULUYORUZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin başta çalışanlar olmak üzere, işverenlere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, şu değerlendirmede bulundu:

*"Bir taraftan sosyal yönüyle hayat koşullarına ve gelir dağılımına, bir taraftan da işverenin maliyetlerine, uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin oy çokluğuyla ortaya çıkması elbette sevindirici. Yapılan yüzde 49 oranında artış ile asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkmasını, emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olması ve büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından da değerli buluyoruz.

Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının, çalışan başına 500 TL'den 700 TL'ye yükseltilmesi de özellikle ihracatçımızın uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğini olumsuz etkilememesi bakımından önemli bir destek."*

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: ÜLKEMİZİN KALKINMASINA OLUMLU KATKILAR VERMESİNİ DİLİYORUM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılına ilişkin asgari ücretin çalışanlarımızın refahına, firmalarımıza ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ASKON GENEL BAŞKANI AYDIN: BEKLEDİĞİMİZ, MAKUL KARŞILADIĞIMIZ BİR ORAN OLDU

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da işveren ve işçi tarafının ortak bir mutabakatla anlaşmış olmasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Aydın, 700 TL devlet desteği ile yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olan asgari ücretin, enflasyonist bir ortamda iş insanları olarak bekledikleri, makul karşıladıkları bir oran olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu artışla birlikte enflasyonla olan mücadelemizin devam ederek vatandaşlarımızın enflasyona karşı ezdirilmemesi temennimizdir. Bu konuda tavizsiz verilecek olan mücadele hem vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirecektir hem de ekonomide normalleşme sağlanacaktır. Özellikle enflasyona karşı vatandaşlarımızın ezdirilmemesi üzerine fedakarca alınan yeni asgari ücret kararını suiistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırılmamalı bunu suiistimal edenler en ağır mali cezalara çarptırılmalıdır."



İSTİB BAŞKANI KOPUZ: HEM ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN REFAHINI HEM DE EKONOMİK AKTİVİTEYİ DESTEKLEYECEK BİR RAKAM

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da 2024 yılı asgari ücret seviyesinin temmuz ayında açıklanan rakama göre yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya yükseltilmesinin çalışma hayatının tüm paydaşları tarafından memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Bu noktadan sonra beklentilerinin fiyat istikrarının sağlanması ve istihdamın güçlü kaldığı, ekonomik aktivitenin de bunu koruyacak seviyede devam ettiği hassas bir sürecin yönetilmesi olacağını vurgulayan Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle pandemiden bu yana gıda fiyatları başta olmak üzere küresel ekonomide ağırlık kazanan enflasyonist konjonktür, reel gelirler üzerinde de büyük bir baskı unsuru oldu. Halihazırda uygulanmakta olan sıkı para politikası tedbirlerinin iç talebi dengeleyici etkilerini görmeye başladık. Bununla birlikte şu durumu da belirtmeden geçemeyiz. Daha rakam bile belli değilken asgari ücrete gelecek zammı speküle etmekte hiçbir beis görmeyenler, son ürün fiyatının tüm maliyetleri, ücretlerden kaynaklanıyormuş gibi önden fiyatlayanlar, en hafif tabirle hakkaniyetli davranmamaktadırlar. Hem ücretli çalışanların refahını hem de ekonomik aktiviteyi destekleyecek bir rakam açıklandı. Diğer taraftan 500 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 700 liraya yükseltilmesini, işverenlerin üzerindeki yükün hafiflemesine destek olma noktasında anlamlı buluyorum."



(AA)





