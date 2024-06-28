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İş dünyasından gri listesi değerlendirmesi: "Yeni fırsatların kapılarını aralayacak"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 15:19
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Türkiye'nin beklediği kritik karar açıklandı. Türkiye'nin 3 yılın ardından FATF gri listesinden çıkması piyasalarda olumlu karşılandı. Hükümet ve iş dünyasından değerlendirmeler geldi.

İş dünyasından gri listesi değerlendirmesi: "Yeni fırsatların kapılarını aralayacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla, ihracatçılar ve iş dünyası için yeni fırsat kapılarının aralanacağını bildirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da "FATF'ın ülkemizi gri listeden çıkarması, Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir" açıklamasını yaptı.

İş dünyası temsilcileri, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi.

"PİYASALARIN YIPRATAN SORUNLARDAN BİRİYDİ"

Mustafa Gültepe, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin gri listede yer alması, gerek uluslararası ticaretimizi gerekse finansal piyasalarımızı yıpratan sorunlardan biriydi. Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bankaların ve finansal kurumların Türkiye'ye güveninin artacağını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesini teşvik edecek. Mali Eylem Görev Gücü'nün aldığı karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası. 2028 ihracat hedeflerimiz çerçevesinde yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, kararın bizim için önemi büyük. Yeni yatırım fırsatları için heyecanlıyız. Kararın ülkemize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."
güvenilirliğini gözle görünür bir şekilde artı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise "Bilhassa yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasını müteakip ekonomi politikalarında daha şeffaf ve daha açık iletişimli bir döneme geçilmesi, ülke ekonomimizin uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilirliğini gözle görünür bir şekilde artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin CSD risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşlarının yukarı yönlü revizyonlarının söz konusu gelişmelerin en açık belirtileri olduğunu kaydeden Asmalı, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF'ın ülkemizi gri listeden çıkarması, Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bilhassa terörün finansmanı ile mücadele noktasında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan ülkemiz, böylece haksız bir ithamdan da kurtulmuştur. Bu vesileyle, gecikmeli de olsa hakkın yerini bulmasından MÜSİAD ve iş dünyası olarak memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

  • "Bu kararla uluslararası arenada Türkiye'nin eli güçlenecek"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye şimdi hak ettiği yerde. 2,5 yıldır zaten olmaması gereken bir listedeydi." ifadesini kullandı.

Avdagiç, "Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise son dönemde atılan kararlı adımlar sayesinde FATF'in Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardığına değinerek, bu kararla uluslararası arenada Türkiye'nin elinin güçleneceğini belirtti.

Bu kararla uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım imkanının yeniden oluştuğunu kaydeden Aydın, "Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde bu kararında olumlu anlamda dönüşleri olacaktır. Bu da uluslararası arenada Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Bu başarıda emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini tebrik ediyor, istikrarlı politikalarının arzulanan ekonomik veriler elde edilene kadar sürmesi temennisinde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını, gerek markaları gerekse ülke ekonomisi için çok önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti.

FATF'ın aldığı bu kararın, Türkiye ekonomisine güveni ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk firmalarıyla çalışma isteğini artıracağını vurgulayan Öncel, "Ülkemizin hak etmediği listeden çıkarılması markalarımızla ilgili algının güçlenmesine de mutlaka önemli katkı sunacak. Markalarımızın dünyaya sağlam adımlarla açılması ve yeni yurt dışı ortaklıklar yapabilmelerinin yolunu açan kararın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Express


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