FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş göremezlik ödeneği 2021 son durum... 2021 İş göremezlik ödeneği arttı mı, ne kadar? Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler?

İş göremezlik ödeneği 2021 son durum... 2021 İş göremezlik ödeneği arttı mı, ne kadar? Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 10:27 | Son Güncelleme

2021 asgari ücretin artmasıyla birlikte 2021 iş göremezlik ödeneği artacak mı araştırılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı izolasyonda olan kişilere istirahat ile birlikte iş göremezlik parası veriliyor. Salgın döneminde iş göremezlik raporu almak kolaylaştı. Çalışanlar bu rapordan faydalanırken iş göremezlik ödeneği de alabilecek. İş göremezlik ödeneği (rapor parası) 2021 arttı mı? Peki iş göremezlik ödeneği nedir? 2021 iş göremezlik ödeneği ne kadar ve kimlere verilir?

İş göremezlik ödeneği 2021 son durum... 2021 İş göremezlik ödeneği arttı mı, ne kadar? Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler?

Son dakika asgari ücret zammı açıklamasından sonra vatandaşlar; "2021 iş göremezlik parası artacak mı, 2021 rapor parası ne kadar olacak" sorularına cevap aramaya başladı. İş göremezlik ödeneği günlük kazanç oranına göre hesaplanarak verildiği için, asgari ücret 2021'in başladığı 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile zamlı olarak verilmeye başlanacak. Yani 2021 iş göremezlik ödeneğinde de artış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği rapor parası alma başvurusunu araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı iş göremezlik raporu alan kişilere verilecek olan iş göremezlik ödeneği gündem olmuştu. Salgın nedeniyle hastaneye gitmeden iş göremezlik ödeneği almanın önü açılıyor. Vatandaşların sevinçle karşıladığı bu durumdan birçok kişi faydalanacak. Kimler iş göremezlik ödeneği alabilir şu an için en çok merak edilen konu oldu. Peki iş göremezlik ödeneği nedir? İşte iş göremezlik ödeneği başvuru şartları ve kimlere verilir detayları...

2021 İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ARTTI MI? 2021 RAPOR PARASI NE KADAR?

Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. 2021'de rapor parası artar mı araştıran vatandaşlara, İş göremezlik ödeneği hesaplanırken şu şekilde hesaplandığını belirtelim;

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

2021 iş göremezlik ödeneği de günlük çalışma ücreti artacağı için artacaktır.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre binlerce kişi rapor parasından faydalanabileceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamada Bakan Selçuk, vatandaşların geçici iş göremezlik raporunun kolay alınması için işlem yaptıklarını açıkladı. İş göremezlik raporu almak için artık vatandaşlar hastanelere gitmeyecek. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi. Peki iş göremezlik ödeneği başvurusu nereye yapılır ve nasıl alınır?

paraaaa

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Yapılan açıklamanın ardından iş göremezlik ödeneği nedir merak edilmeye başlandı. Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi (rapor parası) denir. Koronavirüs döneminden önce vatandaşın bu rahatsızlığını rapor alarak SGK'ya kanıtlaması gerekiyordu. Bu durumda çalışan kişi raporlu olduğu dönemler için çalıştığı kurumdan ödeme almıyor ve ödemesini SGK üzerinden alıyordu.

para2

2021 GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kaza, hastalık ya da meslek hastalığına yakalanan çalışanın iş göremezlik ödeneği, kurumun yetkilendirdiği sağlık merkezleri ya da hekimlerden istirahat raporunun alınması şartıyla, çalışan kişiye, iş göremezlik durumunun ortaya çıkmasının üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir. İş göremezlik ödeneği ne kadar araştıran vatandaşlara, bu ödeneğin raporlu olunan gün sayısına göre değiştiği için net olarak ne kadar verileceğini maalesef belirtemiyoruz. İş göremezlik ödeneği hesaplama yapmak için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir;

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

İş göremezlik ödeneğine başvuru şartları nelerdir araştıranlara bu ödeneğin belirli kişilere verileceğini belirtelim. İş göremezlik ödeneği başvuru şartları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği olarak tanımlanmıştır. İşte iş göremezlik ödeneğinden kimler yararlanabilir sorusunun cevabı;

  • Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.

  • Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) ssk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.

  • Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

para

İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

İş göremezlik ödeneği başvurusu yaparak, sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıda bulunan iş göremezlik ödeneği sorgulama ekranından destek alabilirler. İş göremezlik ödeneği ise belirtilen anlaşmalı bankalardan yapılır.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar "İş Göremezlik Ödeme" durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?
Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Bitcoin'den yeni zirveBitcoin'den yeni zirve
Avivasa BES iptali nasıl yapılır?Avivasa BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Dikkat: Bugün hesaplara yatıyor!
Dikkat: Bugün hesaplara yatıyor!
Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!
Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!
Pandemide büyük başarı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en iyisi oldu
Pandemide büyük başarı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en iyisi oldu
Dolar güne düşüşle başladı!
Dolar güne düşüşle başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021... İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ne zaman?
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alıyor
Kıdem tazminatı artışı 2021... Kıdem tazminatı 2021 ne kadar oldu, kaç TL? 2021 Kıdem tazminatı hesaplama! Kıdem tazminatı arttı mı?
2021 Kıdem tazminatı arttı!
İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı? 2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı arttı! Şubat maaşı ne kadar yatacak?
Merkez Bankası duyurdu! FAST sistemi kullanıma açıldı
Merkez Bankası duyurdu! Para transferinde yeni dönem
KYK bursu ve kredisi yattı mı? 2021 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2021 KYK bursu ve kredisi ne kadar?
KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak? Burs ve krediler ne kadar?
Bitcoin'de yeni zirve 40,180.37 dolar
Bitcoin'den yeni zirve

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.