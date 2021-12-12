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İş göremezlik ödeneği kaç TL? 2022 iş göremezlik ücreti hesaplaması!

12.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı son toplantı sonrası belli olacak. Bu esnada yeni asgari ücret kadar, iş göremezlik ödeneğinin ne kadar artış göstereceği de merak ediliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları sebebiyle toplam dört kez toplanacak. İşte 2022 iş göremezlik ücreti hesaplaması...

İş göremezlik ödeneği kaç TL? 2022 iş göremezlik ücreti hesaplaması!

2022 yılı asgari ücret zammı yapılacak dördüncü toplantının ardından belli olacak. Yeni asgari ücret oranı sonrası bu orandan etkilenecek iş göremezlik ödeneğinin miktarı da araştırılıyor. İş göremezlik ödeneği ile birlikte yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı gibi ödemelerde de artış olacak.

2022 İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret zammı sonrası bu zamdan iş göremezlik ödeneği ve pek çok rakamın da etkilenmesi bekleniyor. Resmi olarak asgari ücret için yapılacak son toplantının tarihi henüz belli olmadı. Fakat yapılan son açıklamalar toplantının Pazartesi ya da Salı günü gerçekleştirilebileceğini göstermekte. Dördüncü toplantının sona ermesinin ardından yeni asgari ücret duyurulmuş olacak.

Hükümet asgari ücretteki yükselişle ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek amacıyla işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlamakta. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret %31 artması durumunda 4 bin 194 TL, %34 artması halinde 4 bin 284 TL, %37 artış halinde ise 4 bin 373 TL olacak. Yapılacak asgari ücret zammının ardından işsizlik maaşı yapılan zam oranında artış gösterecek.

Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı ve bunla beraber yine engelli aylığı da zamlanmış olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi ve açıklanan oranlar duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

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