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İş Görüşmelerinde Maaş Pazarlığı Yapma Gücün Ne Seviyede?

İş görüşmelerinin en zor kısmı herhalde maaşı konuşmak. Kimisi net şekilde istediği maaşı söylerken bazısı daha çekingen kalıyor. Sen maaş pazarlığında nasılsın?

İş Görüşmelerinde Maaş Pazarlığı Yapma Gücün Ne Seviyede?

Maaş pazarlığı yapabiliyor musun?

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Maaş beklentin sorulduğunda ne cevap veriyorsun?

Maaş beklentin sorulduğunda ne cevap veriyorsun?
Kendime göre uygun olanı söylüyorum.
Onların teklifini öğrenmek isterim.
Net bir şey söylemem.
Onlar ne derse kabul edeceğimi söylerim.
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Görüşmeye gitmeden önce piyasa araştırması yapıyor musun?

Görüşmeye gitmeden önce piyasa araştırması yapıyor musun?
Yok, hiç araştırmam.
Şöyle genel bir bakarım.
Detaylı şekilde araştırma yaparım.
Aynı işi yapan arkadaşlarıma sorarım.
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Şirketin teklifi senin beklentinin altındaysa ne yaparsın?

Şirketin teklifi senin beklentinin altındaysa ne yaparsın?
Düşünmek için süre isterim.
Yine de kabul ederim.
Yan haklar var mı diye sorarım.
Kendi teklifimi söylerim.
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Görüşmede maaş konusunda net olduklarını söylerlerse ne yaparsın?

Görüşmede maaş konusunda net olduklarını söylerlerse ne yaparsın?
Moralim bozulsa da kabul ederim.
Yan haklar için pazarlık yaparım o zaman.
Biraz daha zorlamayı denerim.
Daha fazla zorlamam.
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İşverenin seni gerçekten istediğini anlarsan ne yaparsın?

İşverenin seni gerçekten istediğini anlarsan ne yaparsın?
Bu avantajımı çok iyi kullanırım.
Ekstra bir şey yapmam.
Sakin kalmaya çalışırım.
Daha rahat olurum.
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Maaş dışında pazarlık yapacağın bir konu var mı?

Maaş dışında pazarlık yapacağın bir konu var mı?
Yan haklar, prim, çalışma saatleri.
Çalışma saatleri
Ulaşım ve yemek desteği
Maaş için bile pazarlık yapamıyorum ki.
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Maaş beklentini nasıl belirliyorsun?

Maaş beklentini nasıl belirliyorsun?
İçimden geldiği gibi.
Şirketin durumuna göre.
Mevcut maaşım ve giderlerime göre.
Piyasaya ve benzer pozisyonlara göre.
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Görüşme sırasında sessizlik olursa ne yaparsın?

Görüşme sırasında sessizlik olursa ne yaparsın?
Daha çok konuşurum.
Panikten ne yapacağımı bilemem.
Gerilirim ama kontrolü kaybetmem.
Düşünmeye fırsatım olur, benim için daha iyi.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
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