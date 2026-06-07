İş Görüşmelerinde Maaş Pazarlığı Yapma Gücün Ne Seviyede?

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Maaş beklentin sorulduğunda ne cevap veriyorsun?
Kendime göre uygun olanı söylüyorum.
Onların teklifini öğrenmek isterim.
Onlar ne derse kabul edeceğimi söylerim.
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Görüşmeye gitmeden önce piyasa araştırması yapıyor musun?
Detaylı şekilde araştırma yaparım.
Aynı işi yapan arkadaşlarıma sorarım.
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Şirketin teklifi senin beklentinin altındaysa ne yaparsın?
Düşünmek için süre isterim.
Yan haklar var mı diye sorarım.
Kendi teklifimi söylerim.
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Görüşmede maaş konusunda net olduklarını söylerlerse ne yaparsın?
Moralim bozulsa da kabul ederim.
Yan haklar için pazarlık yaparım o zaman.
Biraz daha zorlamayı denerim.
5/8
İşverenin seni gerçekten istediğini anlarsan ne yaparsın?
Bu avantajımı çok iyi kullanırım.
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Maaş dışında pazarlık yapacağın bir konu var mı?
Yan haklar, prim, çalışma saatleri.
Maaş için bile pazarlık yapamıyorum ki.
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Maaş beklentini nasıl belirliyorsun?
Mevcut maaşım ve giderlerime göre.
Piyasaya ve benzer pozisyonlara göre.
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Görüşme sırasında sessizlik olursa ne yaparsın?
Panikten ne yapacağımı bilemem.
Gerilirim ama kontrolü kaybetmem.
Düşünmeye fırsatım olur, benim için daha iyi.