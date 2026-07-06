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Hangi Modern Tüketim Akımına Yakınsın?

Biliyoruz, her şey çok çekici, her kutu açılımı videosu ayrı bir hipnoz etkisi yaratıyor. Ama diğer yandan, içimizden bir ses de sürekli fısıldıyor: 'Gerçekten buna ihtiyacın var mı, yoksa sadece beş dakikalık bir dopamin salgısı mı satın alıyorsun?' Peki sen bu bitmek bilmeyen çılgınlığın tam olarak neresindesin?

Hangi Modern Tüketim Akımına Yakınsın?

Tüketim karakterini çözüyoruz!

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Evine yeni bir mobilya alman gerekiyor, süreç senin için nasıl işler?

Evine yeni bir mobilya alman gerekiyor, süreç senin için nasıl işler?
İnternetten en çok satan modern modelleri inceler, hızlı kargo ile hemen sipariş veririm.
İkinci el sitelerini gezer, temiz ve yaşanmışlığı olan vintage bir parça bulup eve getiririm.
Sadece temel işlevi olan, odada yer kaplamayacak düz bir parça seçerim.
Mağazaları gezer, statümü yansıtacak en kaliteli ve lüks görünen tasarımı satın alırım.
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Alışveriş yaparken markanın doğaya zarar verip vermediğine bakar mısın?

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Gardırobunda asla göremeyeceğimiz şey hangisi?

Gardırobunda asla göremeyeceğimiz şey hangisi?
Sırf ucuz diye alınmış kalitesiz ve naylon kıyafetler.
Üzerinde devasa marka logosu olan abartılı parçalar.
Kombinlemesi zor, rengarenk ve sadece bir kez giyilmiş heves ürünleri.
İkinci el, vintage kıyafetler.
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Eşyanın azı, insanın huzurudur.

Kesinlikle katılıyorum.
Katılıyorum.
Katılmıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
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Kendi yaşam felsefeni ve tüketim alışkanlıklarını anlatan bir kelime seçmen gerekse, bu hangisi olurdu?

Kendi yaşam felsefeni ve tüketim alışkanlıklarını anlatan bir kelime seçmen gerekse, bu hangisi olurdu?
Sürdürülebilirlik
Minimalizm
Popülerlik
Hesaplı
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Bir şeyin bozulunca hemen yenisini mi alırsın?

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Alışveriş yaparken "Sınırlı Sayıda Üretildi" ibaresini görmek seni nasıl etkiler?

Alışveriş yaparken "Sınırlı Sayıda Üretildi" ibaresini görmek seni nasıl etkiler?
Kalbimi hızlandırır!
Kimsede olmayan o şeyi hemen kapmalıyım hissi doğar.
Fiyatına bakarım, eğer ileride değerlenecek bir şeyse yatırım gözüyle alabilirim.
"Yine bir satış stratejisi" der, ihtiyacım yoksa arkama bile bakmadan geçerim.
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Süpermarkete girdin ve kasada "Plastik poşet ister misiniz?" diye sordular. Ne yaparsın?

Süpermarkete girdin ve kasada "Plastik poşet ister misiniz?" diye sordular. Ne yaparsın?
Çantamdan katlanabilir bez torbamı çıkarırım.
Elimdekileri taşıyamayacaksam mecburen alırım, evde çöp poşeti yaparım.
Taşımakla uğraşamam, kaç tane gerekiyorsa hemen satın alırım.
Poşet yerine her şeyi cebime ve kucağıma sığdırmaya çalışırım, para vermeyi sevmem.
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ING Para Mevzuları
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