İş ilanlarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı! 'Dönüş olmadı' diyenler dikkat

Kariyer sitelerinde yaptıkları başvurulara rağmen dönüş alamayan adaylar sorunu kendinde ararken o ilanların arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Sıfır sermayeli işletmelerin hayalet ilan açarak görünürlüğü artırıp rakip firmalara büyüyoruz imajı verdiği öğrenildi. İşte iş arayanların umutlarıyla oynayan o şirketlerin bedava reklam oyunu...

"GENELLİKLE GERİ DÖNÜŞ ALMIYORUM"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlar "O kadar emek gösteriyor insanlar. Bir meslek sahibi olmak için uğraşıyorlar. Zamanımla oynuyor sonuçta" ve "Genellikle geri dönüş almıyorum" yorumları yaparken bu durumda olan binlerce kişi var. Bu şekilde bazı şirketlerin açtığı hayalet ilan tuzağına düşüldüğü aktarıldı.

"MAALESEF DUYUYORUZ"

İş arayanların hayalleriyle oynayan o şirketlerin hayalet işi ilanlarıyla reklam yaptıkları belirtildi. İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü Gizem Özgüç Yücel "Kendine yatırımcı arayan şirketlerde böyle şeylerin yapıldığını maalesef duyuyoruz" dedi.

Bazı şirketlerin kariyer sitelerinde aslında hiç doldurmayacakları pozisyonlar için iş ilanları açtığı ancak bu ilanların hiçbirinden gerçekten işe alım yapılmadığı kaydedildi.

Bilişim Uzmanı Emre Özcan "Sürekli büyüme gösteren, istihdam oluşturan bir şirket olma algısı ve burada aynı zamanda belki bir ortaklık kazanmak amacıyla yapılan bir işlem aslında" şeklinde konuştu.

"ÜCRETSİZ BİR REKLAM AMACI TAŞIYOR"

Yani binlerce kişi o hayalet iş ilanına tıkladığında o ilanın şirket için büyük bir tanıtım aracına dönüştüğü vurgulandı. Özcan "Web sitesine, sosyal medyasına geldiği aslında her etkileşim onlar için ücretsiz bir reklam amacı taşıyor" dedi.

Uzmanlar tekrar tekrar yayınlanan ama hiç sonuçlanmayan iş ilanları için uyardı. Gizem Özgüç Yücel "Aylar önce, haftalar önce verilmiş bir ilan varsa burası aslında sahte profildir. Açık bir pozisyon yoktur. Sadece genel olarak CV toplamak için verilmiş bir ilan da olabilir" ifadelerini kullandı.