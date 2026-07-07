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Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

Vatandaşlar mevduat hesaplarının aylık faiz getirilerini araştırmaya devam ederken bankalardan son rakamlar da geldi. İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi
Hande Dağ

Mevduat faizlerinde son durum bankada parası olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri Temmuz 2026 itibarıyla belli oldu. İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 1

İşte banka banka 500 bin TL'nin 32 ay vadede aylık getiri rakamları...

ANADOLU BANK

(Renkli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.370,54 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.370,54 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 2

FİBABANKA

(Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.708,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.708,67 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 3

ALTERNATİF BANK

(VOV Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.408,12 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.408,12 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 4

ING

(Turuncu Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.053,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.053,19 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 5

TEB

(Marifetli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.215,87 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 6

İŞ BANKASI

(Vadeli TL Hesabı)
Faiz oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923,29 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 7

N KOLAY

(N Kolay Bono)
Faiz oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15.504,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.504,97 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 8

AKBANK

(Vadeli Hesap TL)

Faiz oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 9

GARANTİ

(E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 10

DENİZBANK

(Kaptan hesap)

Faiz oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.533,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 516.533,17 TL

Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL nin aylık getirisi 11

YAPI KREDİ

(Sınırsız Hesap TL)

Faiz oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 14.056,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.056,79 TL

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Anahtar Kelimeler:
mevduat banka mevduat faizi
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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