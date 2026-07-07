Banka banka rakamlar belli oldu: 500 bin TL'nin aylık getirisi

Mevduat faizlerinde son durum bankada parası olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri Temmuz 2026 itibarıyla belli oldu. İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi...
İşte banka banka 500 bin TL'nin 32 ay vadede aylık getiri rakamları...
ANADOLU BANK
(Renkli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.370,54 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.370,54 TL
FİBABANKA
(Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.708,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.708,67 TL
ALTERNATİF BANK
(VOV Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 14.408,12 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.408,12 TL
ING
(Turuncu Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.053,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.053,19 TL
TEB
(Marifetli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.215,87 TL
İŞ BANKASI
(Vadeli TL Hesabı)
Faiz oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923,29 TL
N KOLAY
(N Kolay Bono)
Faiz oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15.504,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.504,97 TL
AKBANK
(Vadeli Hesap TL)
Faiz oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL
GARANTİ
(E-Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL
DENİZBANK
(Kaptan hesap)
Faiz oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.533,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 516.533,17 TL
YAPI KREDİ
(Sınırsız Hesap TL)
Faiz oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 14.056,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.056,79 TL
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