İş insanı İnan Kıraç hastaneden rapor aldıktan sonra Emine Alangoya ile evlendi... 52 yıldır Koç Holding'de çalışıyormuş

İnan Kıraç evlendi. 87 yaşındaki iş insanı Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile dünya evine girdi. Kıraç'ın yaşı gereği evlilik için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor aldığı öğrenilirken, Kıraç ve Alangoya çiftinin Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde evlendiği öğrenildi.

İNAN KIRAÇ'IN EVLENDİĞİ EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Kıraç ile evlenen Emine Alangoya yaklaşık 52 yıldır Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim olduğu ve şu anda İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yaptığı belirtildi.

Emine Alangoya’nın kızının da bir süre önce İnan Kıraç Vakfı'nda çalışmaya başladığı, diğer kızının da Kıraça Holding'de çalıştığı basına yansıdı.

KIZI İLE DE ARASI BOZULDU

Bir süre önce, İnan Kıraç’ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ve başta kızı İpek Kıraç olmak üzere bir çok insanla arasının bozulmasını isim vermeden Emine Alangoya’ya bağlayan Can Kıraç, geçtiğimiz aylarda sosyal medyasından ağabeyi İnan Kıraç’a yönelik olarak şu iddiada bulunmuştu:

"İNAN'I BUNUN İÇİN AYIPLIYORUM"

“Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak "esef" ediyorum.”

ARKA PLANDA SUNA KIRAÇ'IN PORTRESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sanatçı Durul Bakan 9 Aralık'ta yaptığı paylaşımda Emine Alangoya ve İnan Kıraç ile karelerini paylaşıp, "Hayatımın en anlamlı günlerinden biriydi. İnan Kıraç Beyefendi ve Emine Alangoya Hanımefendi ile sanat üzerine keyifli sohbetler yaptık. Emine Hanım’ın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak benim için büyük bir onurdu. Bu güzel kahvaltı ve unutulmaz anılar için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum." notunu düştü.

Karede arka planda İnan Kıraç'ın 2020 yılında vefat eden eşi merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç'ın fotoğrafının yer alması dikkatlerden kaçmadı.