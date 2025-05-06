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İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında hayatını kaybetti.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!
Cansu Akalp

İş dünyasındaki başarıları, sosyal sorumluluk projelerine olan katkıları ve zarif duruşuyla tanınan 65 yaşındaki Pınar Eczacıbaşı’nın vefatı, cemiyet hayatında derin bir üzüntüye neden oldu.

Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı olan Pınar Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) başta olmak üzere birçok platformda yer alan Eczacıbaşı, Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin de kurucu başkanıydı.

VEFAT HABERİ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU!

Cemiyet dünyasında sevilen isimlerden biri olarak anılan Pınar Eczacıbaşı’nın ani vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Vefat nedeni henüz belirtilmeyen ismin, cenaze töreniyle ilgili de resmi bir açıklama yapılmazken haberi Şamdan Plus verdi.

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PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, Üniversite eğitimine ABD‘de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde devam etmiş ve mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA)- Finans dalında yüksek lisans yapmıştır. Yüksek Lisans tez konusu ‘Aile şirketlerinin halka açılması yoluyla sermaye piyasalarına olan katkıları’ üzerinedir.

İş hayatına Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic.A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başlayan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine Finans sektöründe devam ederek Manufacturers’ Hanover Trust Company-İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde çalışmış ve daha sonra Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings- İstanbul’da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür. 1998’dan bu yana kişi ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti ‘ni kurmuştur. Şirket Türkiye’de yatırım yapmak isteyen birey ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak yatırımlarında ve ortaklık yapılandırmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup’a ait Schroder & Co Banque SA’nın da Türkiye temsilciliği görevini (2004-2014) yılları arasında sürdürmüştür.

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası bünyesinde bulunan Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlığı yürüttüğü IVCI- (Istanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini yürütmüş ve halen aynı bünye içersinde bulunan TGIF- Turkey Growth and Innovation Fund’ın Yatırım Komitesi bağımsız üyesidir. Pınar Eczacıbaşı, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde kurulu Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu Başkanı’dır.

DEİK içerisinde Denetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. DEİK’te Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığını sürdürdüğü dönemde ise iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2012’de Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirilmiş ve aynı zamanda 2013’den bu yana Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atanmıştır. Ayrıca Finans Kulüp üyesi ve İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyesidir.

Hissenet
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