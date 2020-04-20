İş kuranlara müjde! KOSGEB'den 60.000 TL'lik destek!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani KOSGEB, girişimcileri sağladığı teşvik ve hibeler ile destekliyor. Her yıl destek programlarını açıklayan KOSGEB; girişimcilik desteği, kobi finansman desteği, araştırma geliştirme, teknolojik üretim ve yerlileştirme, laboratuvar hizmetleri, işletme geliştirme büyüme ve uluslararasılaştırma olmak üzere çeşitli alanlarda paketler hazırlıyor. Bu paketler sayesinde ülke genelinde iktisadi büyüme elde ediliyor ve işsizliğin azaltılması hedefleniyor. KOSGEB tarafından vatandaşlara sağlanan finansman kolaylıklarını sizler için derledik. KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI NELER? KOSGEB her yıl iktisadi girişimleri desteklemek amacıyla hibe paketleri hazırlıyor. Finansman desteği vererek girişimciliği teşvik eden, üretimi arttıran KOSGEB faizsiz kredi kolaylığı da sunuyor. 2019 yılında 50 bin TL tutarlı hibe ve buna ek olarak da 100 bin TL tutarlı faizsiz kredi destek paketi girişimcilere sunulmuştu. 2020 yılında ise bu paket revize edilerek 60 bin TL tutarlı hibe geleneksel girişimcilere ve 360 bin TL tutarlı hibe ise ileri girişimcilere sunuluyor. Girişimcilerin bu destek paketinden yararlanabilmesi için 32 saatlik bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Söz konusu eğitimin adı ise Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak geçiyor. Hiçbir ücret ödemeden bu eğitime katılarak Online Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne de dahil olabilirsiniz.

KOSGEB'İN DESTEK VERDİĞİ SEKTÖRLER NELER? KOSGEB finansman desteği verdiği sektörlerin her birini kendi internet sitesi üzerinde NACE kodları denilen sektör kodları sayesinde kapsamlı bir şekilde toplumun bilgisine sunuyor. Butik otelcilik, büfe, market işletmeciliği, cafe işletmeciliği KOSGEB'in hibe ve faizsiz kredi verdiği iş alanlarından yalnızca birkaçı. Hazırlayacağınız iş planı ile destek paketlerine siz de başvurabilirsiniz. KOSGEB'İN SUNDUĞU HİBE VE FAİZSİZ KREDİ LİMİTLERİ NELER? KOSGEB iktisadi faaliyet kurmak isteyen girişimciler için farklı başlıklar altında hibe ile faizsiz kredi paketleri geliştiriyor. Sizler için destek verilecek olan her bir alanı sırasıyla açıklıyoruz: GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI Yeni varlık göstermeye başlayan girişimcilerin başarılı olabilmesi için desteklendiği bu KOSGEB paketinde iktisadi sürdürülebilirlik hedeflenir. Bu amaçla ileri girişimcilere 360 bin TL ve geleneksel girişimcilere de 60 bin TL tutarında finansman sağlanıyor. İleri girişimciler ile teknolojiyi sanayide kullananları kast edilirken, geleneksel girişimcilerle de yeni kurulan işletmeler kast ediliyor.