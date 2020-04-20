İş kuranlara müjde! KOSGEB'den 60.000 TL'lik destek!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani KOSGEB, girişimcileri sağladığı teşvik ve hibeler ile destekliyor. Her yıl destek programlarını açıklayan KOSGEB; girişimcilik desteği, kobi finansman desteği, araştırma geliştirme, teknolojik üretim ve yerlileştirme, laboratuvar hizmetleri, işletme geliştirme büyüme ve uluslararasılaştırma olmak üzere çeşitli alanlarda paketler hazırlıyor. Bu paketler sayesinde ülke genelinde iktisadi büyüme elde ediliyor ve işsizliğin azaltılması hedefleniyor. KOSGEB tarafından vatandaşlara sağlanan finansman kolaylıklarını sizler için derledik.
KOSGEB her yıl iktisadi girişimleri desteklemek amacıyla hibe paketleri hazırlıyor. Finansman desteği vererek girişimciliği teşvik eden, üretimi arttıran KOSGEB faizsiz kredi kolaylığı da sunuyor. 2019 yılında 50 bin TL tutarlı hibe ve buna ek olarak da 100 bin TL tutarlı faizsiz kredi destek paketi girişimcilere sunulmuştu. 2020 yılında ise bu paket revize edilerek 60 bin TL tutarlı hibe geleneksel girişimcilere ve 360 bin TL tutarlı hibe ise ileri girişimcilere sunuluyor. Girişimcilerin bu destek paketinden yararlanabilmesi için 32 saatlik bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Söz konusu eğitimin adı ise Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak geçiyor. Hiçbir ücret ödemeden bu eğitime katılarak Online Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne de dahil olabilirsiniz.
KOSGEB finansman desteği verdiği sektörlerin her birini kendi internet sitesi üzerinde NACE kodları denilen sektör kodları sayesinde kapsamlı bir şekilde toplumun bilgisine sunuyor. Butik otelcilik, büfe, market işletmeciliği, cafe işletmeciliği KOSGEB'in hibe ve faizsiz kredi verdiği iş alanlarından yalnızca birkaçı. Hazırlayacağınız iş planı ile destek paketlerine siz de başvurabilirsiniz.
KOSGEB iktisadi faaliyet kurmak isteyen girişimciler için farklı başlıklar altında hibe ile faizsiz kredi paketleri geliştiriyor. Sizler için destek verilecek olan her bir alanı sırasıyla açıklıyoruz:
Yeni varlık göstermeye başlayan girişimcilerin başarılı olabilmesi için desteklendiği bu KOSGEB paketinde iktisadi sürdürülebilirlik hedeflenir. Bu amaçla ileri girişimcilere 360 bin TL ve geleneksel girişimcilere de 60 bin TL tutarında finansman sağlanıyor. İleri girişimciler ile teknolojiyi sanayide kullananları kast edilirken, geleneksel girişimcilerle de yeni kurulan işletmeler kast ediliyor.
Bilimsel ve teknolojik çalışmaların desteklenmesi için bu kapsamda faaliyet gösteren KOBİ'lere sağlanan finansman alanıdır. Bu başlık altındaki destek paketiyle inovatif hizmetler, yeni fikirler ve teknolojik ürünlere ağırlık veriliyor. KOSGEB heyetine sunulan projeniz onaylandığı taktirde 750 bin TL'ye kadar teşvik alabilirsiniz.
Küçük ve orta ölçekli işletmelere 500 bin TL'ye varan kredi faiz desteğini kapsar.
Bu pakette sağlanan finansman desteğinin üst sınırı 5 milyon TL'lik hibeden buluşur. Bunun 1,5 milyon TL'si geri ödemesiz ve 3,5 milyon TL'si ise geri ödemelidir.
5 milyon TL tutarlı bu destek programından orta ve yüksek seviyeli proje sahipleri yararlanabilir. Orta ve düşük teknoloji projeleri ise 1 milyon TL'ye varan finansman desteği alabilir.
Maaş ödemesi, kira, teçhizat ve yazılım için finansman desteği sunulan bu paketin üst limiti 818 bin TL'dir.
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