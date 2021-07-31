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İş kurmak isteyenlere ilaç gibi destek! KOSGEB'in 250 bin TL'yi aşan hibe desteğinden yararlanmak için...

31.07.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizliğin üst sınıra dayandığı şu günlerde herkes kendi işinin patronu olmayı hayal ediyor. Ancak bir iş kurmak ciddi bir sermaye, emek ve zaman gerektiriyor. Emek ve zaman kısmı kişinin kendisi tarafından çözülebilse de sermaye kısmı hep havada asılı kalıyor. Bu durumda da iş kurmak isteyenler için KOSGEB destekleri devreye giriyor.

İş kurmak isteyenlere ilaç gibi destek! KOSGEB'in 250 bin TL'yi aşan hibe desteğinden yararlanmak için...

Yeni iş kurmak isteyenler için KOSGEB tarafından yeni girişimci programı bünyesinde destek veriliyor. Bu destek, işletmelerin en hassas dönemlerinde onları destekleyerek uzun soluklu olmalarını ve yeni işletmelere teşvik oluşturmayı amaçlıyor. Yeni girişimci programı; geleneksel girişimci programı ve ileri girişimci programı olarak iki alt gruptan oluşuyor.

GELENEKSEL GİRİŞİMCİ VE İLERİ GİRİŞİMCİ PROGRAMLARI NEDİR?

Geleneksel girişimci programı, işletmeleri kurulduğu ilk yıllarda destekleyerek tutunmalarını sağlamayı ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi amaçlıyor. İleri girişimci programı ise, küresel piyasalarda aktif olarak yer alabilecek, marka olabilecek, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam oluşturabilecek yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının arttırılmasını hedefliyor.

YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Öncelikle kuracağınız iş kolunun NACE kodunu öğrenmeniz gerekiyor. Yani iş fikrinizin KOSGEB tarafından desteklenen sektörler listesinde olup olmadığını bulmanız gerekiyor. Bu bilgiye ise KOSGEB'in web sitesinden ulaşılabiliyor. NACE kodunuzu belirledikten sonra ise kurmak istediğiniz işin ileri girişimci faaliyet tablosunda bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu konu, alacağınız girişimcilik eğitimi açısından önem taşıyor. İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olmanız gerekiyor.

Şayet NACE kodunuz ileri girişimci faaliyet konuları arasında yer alıyorsa, ileri girişimcilik eğitimini, NACE kodunuz bu tabloda yer almıyorsa da geleneksel girişimcilik eğitimini almanız gerekiyor. Şayet girişimcilik eğitimi alınmadan işletme kurulmuşsa, yeni girişimci programından yararlanılamıyor.

YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Öncelikle başvuruda bulunacağınız işletmenin gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gerekiyor. Eğitimi tamamlayan kişinin destek programına başvurduğu işletmedeki hissesinin en az %50 olması ve kişinin işletmeyi temsile yetkili olması gerekiyor. Program süresi boyunca girişimcinin başka bir yerde çalışmıyor olması ve kendi işinin başında olması şartı aranıyor.

Başvuran kişiler şartları yerine getirdikleri taktirde geleneksel girişimci programı çerçevesinde 65 bin TL, ileri girişimci programı çerçevesinde ise 270 bin TL'ye kadar hibe destek alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB
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