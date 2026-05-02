FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İsa Karakaş emekliye ‘Maalesef’ deyip Ankara’dan o haberi verdi

Pazartesi günü Nisan enflasyonu belli olacak. Böylece emekli için 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, maaşlar ile ilgili detayları açıkladı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Pazartesi günü Nisan enflasyonu açıklanması ile 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Mayıs ve Haziran enflasyonlarının açıklanması ile de 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Ocak ayında yüzde 12,19 zam alan SSK ve Bağ-kur emeklisi yılın ikinci yarısında maaşlara ekstra bir iyileştirme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında 3 aylık enflasyon farkına göre %10,04 oranında bir güncelleme kesinleşti.
Nisan enflasyonu küresel savaş tamtamlarının etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacak. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş Türkiye gazetesinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %16 ila %18 bandında olabileceğini söyledi.
SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Karakaş, seyyanen zam veya refah payı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor”

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.