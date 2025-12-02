İsa Karakaş tek tek hesapladı 'En fazla' deyip rakam verdi!

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Milyonlarca çalışan ve memurun aklındaki tek soru Ocak ayında ne kadar zam alacakları. 4 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 10,25'i; memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,55'lik zammı garantiledi. Yarın ise 5 aylık enflasyon farkı belli olacak. 5 Ocak 2026'da ise 6 aylık enflasyon farkı öğrenilecek.

Geri sayım sürerken milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 6 aylık enflasyon farkına göre güncelleme yapıldığını dile getirdi. Karakaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bugün itibarıyla Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı enflasyon oranları kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,25 oranındaki zammın kesin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki hükümet en düşük emekli maaşlarına farkı aynen yansıtırsa bu durumda 4 ay bazında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira iken yüzde 10,25'i baz aldığımız zaman bugün itibariyle 18 bin 611 lira kesin olduğunu söyleyebiliriz"

EMEKLİ OCAK'TA NE KADAR ZAM ALACAK?

Mevcut oranların üzerine Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının da ekleneceğini dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:



"Bu 2 aylık enflasyon oranları açıklandıktan sonra oransal zam kesin olarak ortaya çıkacak. Biz burada Merkez Bankası'nın en son güncellediği enflasyon rakamlarını baz aldığımız zaman yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Buna göre yaptığımız hesaba göre 6 aylık enflasyon oranları ele alındığında ve hükümetin refah payı vermezse bile SSK ve Bağ-Kur banka sandıkları oda-borsa sandıkları emeklerine Ocak ayında en az yüzde 12,28 en fazla yüzde 13,99 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Dolayısıyla yüzde 33 oranında bir enflasyon beklemediğimiz için ortalama olarak yüzde 13'lerde bir güncellemeden bahsedebiliriz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerine göre en düşük emekli maaşını değerlendiren Karakaş, "Bugün itibarıyla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL. Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse 18 bin 954 TL olacak en yüksek oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 19 bin TL'yi aşarak 19 bin 243 TL olacak" ifadelerine yer verdi. Karakaş, 2023 yılının Temmuz ayından itibaren memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur maaşlarına göre 18 bin lira olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır