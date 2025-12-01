Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü açıklanması beklenen son iki enflasyon oranında! Kasım ve Aralık enflasyonlarının belli olmasının ardında yeni yıldaki zam oranları da belli olacak. Peki memur ve emekli için beklentiler neler?

3 Aralık Çarşamba günü 5 aylık enflasyon farkı belli olacak. Açıklanan verilere göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25'i; memur ve memur emeklisi ise 16,55'lik zammı garantiledi. Ayrıca memur ve memur emeklisi Ocak ayında 1000 TL'lik seyyanen zam da alacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması'nda konuştu. Bakan Şimşek'in açıklamalarındaki yıl sonu enflasyon verisi ise maaşlar için ipucu oldu.

Bakan Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonu için, "Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye" cümlelerini kurdu.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca memur ve emekli için ise zam tahmini yapılmaya başlandı. Buna göre, Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyon tahmini referans alındığında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,7 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,28 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı, 18 bin 953 liraya yükselecek.