İşçi ikramiyesi tarihleri 2021... 4D'li işçiye ilave tediyenin ilk ödemesi 31 Ocak'ta! İşte 52 günlük ikramiye taksitleri!

2021 Ocak ayı ilave tediye ödeme tarihleri... 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 4d işçiye 52 günlük ikramiye ödeme günü!

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. 2020 yılına ait ilave tediye ödemelerinden sonra işçiler 2021 yılı 1. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2021 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit halinde ödeniyor. 2020 yılında ilk ilave tediye ödemesi 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ve 4. ödeme de 14 Aralık tarihinde ödenmişti. 2021 yılı 4d işçi ilave tediye ilk taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile yayınlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında yapılan ödeme2021 yılında 1. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son dakika Resmi Gazete haberi...

1. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 1. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilave tediye tarihleri 2021 yılına ait dönemler araştırılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 2020 4.ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık olarak belirlenmişti. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi aldı.