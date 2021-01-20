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İşçi ikramiyesi tarihleri 2021... 4D'li işçiye ilave tediyenin ilk ödemesi 31 Ocak'ta! İşte 52 günlük ikramiye taksitleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2021 09:08 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının ocak ayında verilmesine karar verildi. 2021 yılının gelmesiyle birlikte 4d işçisine tediye ödemeleri tarihleri araştırılmaya başlandı. 1. tediye ödemeleri 2021'de ne zaman yapılacak araştıran işçiler, ödemelerin yapılacağı günü bekliyor. Kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen 1. tediye ödemeleri tarihi ne zaman? 2021 4d işçi ilave tediye 1. taksit ödeme tarihleri!

İşçi ikramiyesi tarihleri 2021... 4D'li işçiye ilave tediyenin ilk ödemesi 31 Ocak'ta! İşte 52 günlük ikramiye taksitleri!

2021 Ocak ayı ilave tediye ödeme tarihleri... 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? 4d işçiye 52 günlük ikramiye ödeme günü!

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. 2020 yılına ait ilave tediye ödemelerinden sonra işçiler 2021 yılı 1. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2021 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit halinde ödeniyor. 2020 yılında ilk ilave tediye ödemesi 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ve 4. ödeme de 14 Aralık tarihinde ödenmişti. 2021 yılı 4d işçi ilave tediye ilk taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile yayınlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında yapılan ödeme2021 yılında 1. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte son dakika Resmi Gazete haberi...

1. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 1. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilave tediye tarihleri 2021 yılına ait dönemler araştırılıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 2020 4.ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık olarak belirlenmişti. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi aldı.

İKRAMİYE TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

ilave tediye resmi gazete

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KAÇ PARA?

Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri bilindiği gibi 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediyelerinin ödenmesi için hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor. 1. ilave tediye ödemesi ne kadar merak edenlere, asgari ücretli bir çalışanın net 52 günlük ikramiye tutarının 3 bin 646 lira olarak hesaplandığını belirtelim. 2021 yılında ise asgari ücret zamlanacağı için hesaplama değişecektir.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İlave tediye ödeme tarihleri 2021

İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

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