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İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim! İzmir Belediyesi çalışanları grevin 4. gününde...

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan binlerce işçi, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. “İş, ekmek, adalet” sloganlarıyla sokağa çıkan işçiler kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Söke söke nasıl alacaksınız?” diyerek işçilere sert yanıt verdi.

İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim! İzmir Belediyesi çalışanları grevin 4. gününde...
Çiğdem Sevinç

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi binlerce işçi, toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grevi sürdürürken, kriz giderek büyüyor. Kültürpark’taki belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler, “İş, ekmek, adalet”, “Sadaka değil toplu sözleşme” ve “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” sloganlarıyla seslerini yükseltti.

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“BAKKALDA BİLE MAAŞIMIZ KONUŞULUYOR”

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediye yönetiminin toplu sözleşme masasından kendilerini uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Gül, “Maaşlarımız sokakta konuşulur hale geldi. Bakkala gidiyoruz, maaşımız tartışılıyor. Otobüste konuşuluyoruz. Bu ortamda artık can güvenliğimizin olmadığını düşünmeye başladık” dedi.

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“50 KAZANIMDAN VAZGEÇMEMİZ İSTENİYOR”

Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın teklif ettiği maaş zammı ve kamuoyu anketi önerisine de tepki gösteren Gül, “Bize 65 ila 80 bin TL arasında maaş teklif ediliyor ama 50 kalem kazanılmış hakkımızdan vazgeçmemiz isteniyor. Bu hakların her biri yılların mücadelesiyle elde edildi. Bürokratlar net maaş açıklamıyor, brüt rakamlarla kamuoyunu yanıltıyorlar” diye konuştu.

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BAŞKAN TUGAY: “SÖKE SÖKE NASIL ALACAKSINIZ?”

İşçilerin tepkilerine sosyal medya üzerinden yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sert ifadeler kullandı. Tugay, “Söke söke alacağız nidaları duyuluyor. Gerçekten sormak istiyorum; söke söke nasıl alacaksınız ve kimden alacaksınız?” ifadeleriyle tepki gösterdi. Grev sürecinin kamu kaynaklarını ilgilendirdiğini hatırlatan Tugay, “Kar eden bir fabrika değiliz. Belediyeler kamu kurumudur. Bütçeleri halkın vergileriyle oluşturulur ve Meclis onayıyla belirlenir” dedi.

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“İZMİR HALKINA BU YAPILMAZ”

Tugay açıklamasında, “İzmir gibi merkezi hükümet tarafından baskı altında tutulan bir şehirde, kamuoyu desteğini zedeleyecek söylemler işçilere zarar verir. Bu kentte üç ayda 8 milyar TL’lik gelir kaybı yaşadık. Bu şartlar altında bile fedakarlıkla hizmet etmeye çalışıyoruz” diyerek, sendikalara sağduyu çağrısı yaptı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İzmir grev belediye
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