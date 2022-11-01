İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! En düşük maaş 14 bin liranın üzerine çıktı

Bayraklı Belediyesi'nde 285 işçiyi içeren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Yüzde 60 zam ile en düşük çalışan maaşı 2022 yılı için 11 bin 592 TL’ye yükseltildi. Başkan Serdar Sandal, “Her zaman emeğin ve alın terinin yanında yer aldık. İşçimizi enflasyona, hayat pahalılığına ezdirmedik ve İzmir’in en iyi sözleşmelerinden birine imza attık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş 6 No’lu Şubesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri mutlu sonla bitti. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan bin 285 çalışanı yakından ilgilendiren protokol, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener arasında imzalandı. Varılan mutabakata göre Bayraklı Belediyesi'nin farklı birimlerinde çalışan işçiler için en düşük maaş, fiilen çalışmaya dayalı ödemeler hariç 7 bin 427 TL’den 11 bin 592 TL’ye yükseldi. Verilen zam oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. Ocak ayı itibarıyla sosyal haklarla birlikte en düşük işçi ücretinin 14 bin TL’nin üzerine çıkacağı belirtildi.

SOSYAL HAKLAR YÜZ GÜLDÜRDÜ

Sözleşme çerçevesinde işçilerin yıllık 75 yevmiye tutarındaki ikramiyeleri 90 yevmiyeye yükseltildi. Aylık 266 TL olan erzak yardımı bin liraya çıkartıldı. 30 TL olan günlük yemek ücreti 55 TL’ye yükseltildi. Yıllık 800 TL olan yakacak yardımı bin 440 TL’ye çıkarıldı. İşçilerin yıllık kıdem tazminatı hesabı, 40 günden 50 güne çıkarıldı. Yüzde 25 olan gece çalışma ücreti yüzde 30’a yükseltildi. Saat başı fazla çalışma ücreti yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkarıldı. Vardiyalı çalışan işçilerin günlük çalışma ücretlerinin yüzde 25’i olan vardiya primleri ise yüzde 30’a yükseltildi. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki tüm sosyal haklara yüzde 40’ın üzerinde artış yapıldı.

YEVMİYELERE REKOR ARTIŞ

Sözleşme öncesi en düşük 186 TL olan günlük yevmiye ücreti, 300 TL’ye yükseltildi. Bu tutara 1 Ocak’tan itibaren yüzde 20 oranında zam ve artı olarak günlük 10 TL iyileştirme, 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 20 ücret artışı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren de yüzde 25 ücret artışı yapılması öngörüldü.

“İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK”

Göreve geldikleri günden bu yana işçilerin alın terinden ve emeğinden yana tavır takındıklarını söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında zor günler geçiren tüm çalışanlarımızı rahatlatacak bir sözleşmeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ve İzmir’in en iyi sözleşmelerinden birine imza attık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. (İHA)

